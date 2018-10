02, Marzo, 2016 02, Marzo, 2016 2:10 a.m. 2:10 a.m.

NICARAGUA AUTORIZA EL BUCEO PARA PESCA DE LANGOSTA DE FORMA INDEFINIDA

La Asamblea Nacional autorizó ayer el buceo autónomo y no autónomo para la pesca de langostas con fines comerciales, tanto en el Pacífico como en el Caribe, de forma indefinida. Esa autorización fue avalada por la mayoría de los diputados durante la sesión de este martes, en la que reformaron la Ley de Protección y Seguridad a las personas dedicadas a la actividad del buceo, dijo la primera secretaria del Parlamento, la sandinista Alba Palacios, en el plenario. La Ley establecía que a partir del 26 de marzo de este año se prohibía, tanto en el Pacífico como en el Caribe, el buceo autónomo y no autónomo para la pesca de langostas con fines comerciales, explicó el diputado Filiberto Rodríguez, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El legislador explicó que las autoridades del Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA) y los gobiernos regionales del Caribe norte y sur plantearon que no se estableciera un plazo, porque enviaría al desempleo a cientos de familias que se dedican a esa actividad. Durante el debate, la diputada regional por la Costa Caribe Norte, Eveling Taylor, presentó una moción en la que proponía fijar en un plazo de tres años la erradicación de la práctica del buceo autónomo en Nicaragua, por ser un trabajo peligroso, pero su moción fue rechazada por el plenario, detalla Efe. Las autoridades calculan que actualmente hay unas 150 personas que se dedican al buceo por sumersión, principalmente en el Caribe nicaragüense.