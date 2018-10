08, Marzo, 2016 08, Marzo, 2016 11:39 a.m. 11:39 a.m.

AUMENTO DE LA CANASTA BASICA EN EL MES DE FEBRERO

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el 7 de marzo las estadísticas sobre la Canasta Básica en febrero del presente año. Segun datos publicados el costo total de la Canasta Básica de febrero fue 12 mil 445 córdobas con 2 centavos que equivale que aumentó el el 0.71% en comparacion con el mes de enero. El grupo de Alimentos que se observó un aumento fueron los siguientes : cebolla blanca (C$ 65.52), naranja (C$ 36.34) y queso seco (C$ 33.93). Los incrementos anteriores fueron compensados con menores valores de consumo en tortillas (C$ 50.73) y tomate de cocinar (C$24.36), entre otros. Por su parte, el grupo de Vestuario registró 13.10 córdobas más que el mes anterior, con una variación de 0.93 por ciento, impulsado por incrementos menores en el valor de diferentes bienes. Finalmente, el grupo de Gastos del hogar, disminuyó 10.90 córdobas respecto a enero, presentando una variación de -0.41 por ciento, destacando la baja en el valor de consumo de la luz eléctrica (C$ -7.98), jabón de lavar (C$ -4.27) y en el gas butano (C$ -2.06). BANCO CENTRAL DE NICARAGUA