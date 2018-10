CANASTA BÁSICA AUMENTÓ EN FEBRERO, SEGÚN BCN

En C$12, 445 se cotiza la canasta básica

De acuerdo a los datos publicados por el Banco Central, el costo total de la canasta básica de febrero fue 12,445.02 córdobas. El grupo de alimentos observó el mayor crecimiento porcentual y en córdobas de los tres grupos de la canasta básica, 1.04 por ciento y 85.60 córdobas, respectivamente; sobresaliendo los aumentos en el valor de consumo de los siguientes productos: cebolla blanca (C$ 65.52), naranja (C$ 36.34) y queso seco (C$ 33.93). Los incrementos anteriores fueron compensados con menores valores de consumo en tortillas (C$50.73) y tomate de cocinar (C$24.36), entre otros. Por su parte, el grupo de Vestuario registró 13.10 córdobas más que el mes anterior, con una variación de 0.93 por ciento, impulsado por incrementos menores en el valor de diferentes bienes. Finalmente, el grupo de gastos del hogar, disminuyó 10.90 córdobas respecto a enero, presentando una variación de -0.41 por ciento, destacando la baja en el valor de consumo de la luz eléctrica (C$ -7.98), jabón de lavar (C$ -4.27) yen el gas butano (C$ -2.06). Por su parte, Marvin Pomares, Director del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (INDEC) comentó a 100% Noticias sobre la situación que se vive en los mercados con respecto al alza en el precio de los mariscos y la ausencia de algunas frutas de la temporada. Además, considera si bien la canasta básica ha venido manteniéndose, registra una leve baja en los productos, pero en comparación al año pasado, según datos del Banco Central, la reducción es mínima, debido a que la diferencia es de 55 córdobas. ''Los frijoles, azúcar y arroz bajaron. La canasta básica podría haber bajado más, pero son los productos procesados que han aumentado levemente pese a la baja de energía y combustible'', dijo.Más en el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_5Zj3sVI6-4 100% Noticias