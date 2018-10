21, Marzo, 2016 21, Marzo, 2016 7:51 a.m. 7:51 a.m.

TRANSPORTISTAS COBRAN MÁS EN SEMANA SANTA

None

Transportistas aprovechan Semana Santa para aumentar el pasaje hacia Peñas Blancas, Carazo, Somoto, La Concha y otros destinos, según denuncias de pasajeros. Los transportistas del sur reconocieron que el aumento que aplican son los jueves y viernes santo y supuestamente es bajo el aval del MTI. Sin embargo, el director del INDEC Marvin Pomares dijo a 100% Noticias que cuando los transportistas se dieron cuenta que el MTI que no iba aumentar la tarifa, incrementaron el costo del pasaje no solo a Peñas Blancas, sino hacia Estelí por 85 córdobas y hasta 120 córdobas a Peñas Blancas. ''Dicen que van vacíos y cuando vienen de Peñas Blancas a Managua es cuando aumentan la tarifa y no debe ser así porque el usuario no debe pagar los platos rotos. El MTI debe tomar acciones y aplicar la ley'', señaló Pomares. Las declaraciones en el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=f0dRTgtomZs 100% Noticias