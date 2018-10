MÁS DE US$528 MILLONES GENERÓ EL TURISMO EN 2015

3:28 a.m.

Más turistas

Economía crece 4.9%

Construcción lidera

El turismo generó US$528.6 millones en el 2015, de acuerdo con una publicación del Banco Central de Nicaragua (BCN). La entidad, que aún no ha dado a conocer los datos finales del turismo en Nicaragua correspondientes al 2015, publicó un gráfico en su página de Facebook en el que se refleja que ese sector generó el monto anterior, lo que representa un crecimiento de 18.7%. Para los representantes del sector empresarial del turismo Lucy Valenti y Leonardo Torres “la noticia es excelente”. “Esto confirma una vez más el potencial que este sector puede tener para el crecimiento económico de Nicaragua”, manifestó Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur). “Yo esperaba US$450 millones”, dijo asombrado vía telefónica Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur). Torres valoró de “extraordinaria” la cifra de generación de divisas del turismo. Asimismo, advirtió que los empresarios tendrán que plantearse una nueva meta de crecimiento del sector para el 2016, la que habían establecido en US$500 millones.Lucy Valenti afirmó que era un hecho, antes de conocer la cifra brindada por el BCN, que vinieron más turistas al país, pero no se imaginaba esa cifra en la generación de divisas, ya que el BCN publicó la semana pasada el Informe de Turismo Receptor y Emisor 2015, en el que aseguró que el gasto promedio del turista descendió 0.7% con respecto a 2014, ubicándose en US$41.5 diario. “Los informes trimestrales del año iban indicando que había crecimiento en llegada (de turistas), pero estamos esperando el informe final, porque no lo ha publicado aún el Banco Central, pero sí efectivamente ha habido un crecimiento en los datos de llegada de turistas”, refirió Valenti. En el 2014, según el Banco Central de Nicaragua, llegaron al país más de 1.3 millones de turistas extranjeros al país. La actividad del turismo generó US$445.5 millones.La economía nicaragüense tuvo un crecimiento de 6.6% en el IV trimestre del 2015, de acuerdo con el Informe Trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) que dio a conocer ayer el Banco Central de Nicaragua. Según ese informe, la economía tuvo un crecimiento promedio anual de 4.9%, con base en la estimación preliminar del PIB trimestral. El PIB de Nicaragua creció más en el IV trimestre del año, dado que de acuerdo con el informe en el III trimestre había crecido 5.5%. En cambio, en el I trimestre del año el país solo tuvo un crecimiento de 4.6% y en el II trimestre de 2.8%.“Por el enfoque de la producción, las actividades con más dinamismo fueron construcción, comercio, pecuario, intermediación financiera, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, entre otras. Se observaron reducciones en las actividades de silvicultura y extracción de madera, extracción de minas y canteras, y agricultura”, reveló el BCN. La construcción lideraría la economía de Nicaragua en 2015, con un crecimiento de 25%, así como el comercio, con el 12.5%. El PIB de Nicaragua ascendió a US$11,805 millones en el 2014. END