31, Marzo, 2016 31, Marzo, 2016 7:24 a.m. 7:24 a.m.

ECONOMISTAS OPINAN SOBRE RETIRO DEL FMI DE NICARAGUA

None

Tras el anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de cerrar a partir del 1 de agosto próximo su oficina de representación en Managua, economistas nicaragüenses consultados por 100% Noticias consideran que esta decisión refleja que Nicaragua ha mantenido la estabilidad macroeconómica y de crecimiento desde la conclusión del programa de Servicio de Crédito Ampliado en 2011, percepción referida también en un comunicado del FMI, que fue leído ayer por el representante de ese organismo financiero internacional en el país, Juan Zalduendo. El economista Nestor Avendaño dijo que aún existen problemas estructurales por resolver pese a que los índices de la macroeconomía nacional han mejorado, pero calificó el retiro del FMI como una buena decisión. ''Nicaragua ha demostrado que ha corregido las debilidades económicas y ha estabilizado la macroeconomía, y el FMI se presenta cuando hay graves desequilibrios económicos. Sin bien existen problemas, estos se irán resolviendo, pero es decisión del gobierno verla por ello, pero esto no quiere decir que no continuarán supervisando como marcha la economía'', señaló Avendaño. Por su parte, el economista Cirilo Otero explicó la importancia de la observación económica por parte del organismo para garantizar la credibilidad mundial ante inversionistas. ''Si Nicaragua no tiene la presencia del FMI, creo que pierde credibilidad y entra en duda en sobre quien supervisa el comportamiento de la economía, porque debe haber alguien quien califique el estado económico'', indicó Otero. Otero destacó que los préstamos comerciales no convienen al desarrollo económico. ''El FMI ha venido diciendo que las reservas internacionales no deben estar apoyadas por préstamos, sino por la creación de reservas propias o riquezas del país'', especificó. Las declaraciones completas en los siguientes vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=Y1KRWfn7HPQ https://www.youtube.com/watch?v=42-GDXMqmB0 Stalin Andino/100% Noticias