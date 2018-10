TURISMO NICA NO SERÁ AFECTADO POR REPUNTE DE VISITAS EN CUBA

3:10 a.m.

Las buenas relaciones que hoy día mantienen Cuba y Estados Unidos propician a la isla incrementar sus cifras en el sector del turismo. Lo anterior podría representar una amenaza para otros países de Centroamérica y el Caribe, en vista de que muchos turistas estadounidenses estarían pensando mejor en irse a vacacionar a la isla, pero los empresarios del sector en Nicaragua no temen que los afecte, sino más bien ven muchos retos y oportunidades para el país.Mike Cobb, cofundador y CEO de Gran Pacifica Resort, un complejo turístico de playa y golf dirigido a jubilados norteamericanos, afirma que "la apertura de Cuba tendrá poco impacto en el turismo nicaragüense". “Nicaragua es un destino único con diferenciadores poderosos que incluyen su folclor, herencia cultural y geografía. Como destino turístico, Nicaragua atrae al segmento de turismo de aventura que busca una experiencia fuera de lo común. Mientras que Cuba será un destino nuevo y excitante para ciudadanos estadounidenses. El turismo masivo de Europa y Canadá ya existe en Cuba. Así que el turismo de Cuba crecerá para servir a más turistas incluyendo personas de Estados Unidos”, opinó Cobb. El empresario turístico cree que “los mercados que serán más afectados por la apertura de Cuba serán Cancún, República Dominicana y otras Islas del Caribe que se enfocan en ofertas 'todo-incluido' y turismo de mercados masivos”. Por su parte, Antonio Armas, presidente de la Asociación Nicaragüense de Turismo Receptivo (Antur), ve una oportunidad para traer turistas por medio del método de “destino compartido”, es decir, gestionar llegada de turistas a Cuba, que de paso visiten Nicaragua. "Nosotros ya tenemos socios que han trabajado el destino compartido Cuba-Nicaragua, sobre todo con turistas de Europa. Eso nos da la experiencia para seguir trabajando el destino compartido con socios estratégicos en Estados Unidos”, refirió Armas. Para el presidente de Antur, la apertura de Cuba “es muy positiva” para el turismo nicaragüense. “No le vemos la dificultad, nosotros más bien vemos una oportunidad”. “Los turistas que vayan a Cuba podrían extender su visita por Nicaragua. No te digo que todos, pero sí unos cuantos”, agregó Enrique Zamora, empresario turístico de Nicaragua.“Cuba se convertiría en un fuerte competidor, sin embargo, creo que afectará más a los destinos que están posicionados en lo que es sol y playa, como las islas del Caribe, que han dependido muchísimo del turismo norteamericano. Una buena parte de ese turismo se irá a Cuba como un nuevo destino emergente”, manifiesta Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur). Nicaragua, en cambio, tiene fortalezas en el turismo relacionado con la naturaleza, la cultura, aventura y montaña, entre otros, coinciden las fuentes del sector turístico. Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), asevera que Cuba será un desafío para el turismo nicaragüense. “Nosotros (estamos enfocados) en un turismo rural sostenible. Además, Nicaragua no es una isla, sino un país sumamente grande, (por lo tanto) podemos competir con ellos sin ningún problema”, destacó Torres.En 2016, Cuba espera que lleguen 3.7 millones de turistas de diferentes partes del mundo. Este año, Cuba ya ha recibido más de un millón, según reportó el pasado 11 de marzo la agencia de noticias EFE. La llegada de turistas ha experimentado un crecimiento de 14.6% este año respecto al mismo período del año anterior, según la agencia, que citó al Ministerio de Turismo (Mintur) de la isla en esa información. La isla ha recibido más turistas de Estados Unidos, desde que se restablecieron las relaciones entre ambos países (17 de octubre de 2015), y a pesar de que el país norteamericano mantiene aún el embargo económico sobre Cuba, que prohíbe a los estadounidenses viajar como turistas. Según la misma agencia EFE, en 2015, el turismo generó US$1,940 millones en Cuba. El país recibió unas 3.5 millones de visitas. En 2014, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Cuba, el turismo llegó a un poco más de tres millones de personas, siendo Canadá el país que más genera turistas con destino a la isla (más de 1.1 millones). En cambio, Estados Unidos solo emitió 92,348 turistas a ese país. El Nuevo Diario