13, Abril, 2016 13, Abril, 2016 2:03 a.m. 2:03 a.m.

PIB CRECERÁ UN 4.5 POR CIENTO EN 2016, PREVÉ EL FMI

La economía nicaragüense crecerá este año 4.5 por ciento, proyectó este 12 de abril el Fondo Monetario Internacional en su informe sobre perspectivas económicas 2016, que presentó en Washington en el marco de la reunión de primavera del organismo en conjunto con el Banco Mundial. De acuerdo con las proyecciones, la economía nica no mostrará en los próximos años crecimiento del cinco por ciento, sino más bien indica que el crecimiento hasta 2021 se desacelerará gradualmente, y se mantendrá en un ritmo de 4 y 4.2 por ciento. El próximo año el Producto Interno Bruto (PIB) se expanderá 4.2 por ciento y en 2021 será de 4 por ciento, según el informe. No obstante a nivel de Centroamérica, la economía nicaragüense se mantendrá como una de las más dinámicas, por encima de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Solo Panamá crecerá en más del seis por ciento en ese periodo. Autoridades del Fondo Monetario advirtieron de un posible estancamiento de la economía mundial, lo que afectaría la inversión y los salarios, principalmente en economías emergentes o en vía de desarrollo, donde observan la salida de flujo de capital. Además, señalan que el precio del petróleo comenzará su proceso de recuperación, pero no prevén que a mediano plazo supere la barrera de los cien dólares, detalla La Primerísima.