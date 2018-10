MÁS DE 100 MIL NUEVOS TURISTAS LLEGARON A NICARAGUA EN 2015

1.5 millones de turistas llegaron al país en el 2015, segun el Informe Anual, que publicó recientemente el BCN.

A Nicaragua habrían llegado más de 109,000 nuevos turistas en el 2015, lo que representó un crecimiento de 4.8% en la llegada de visitantes respecto a 2014. Según el Informe Anual 2015, que publicó recientemente el Banco Central de Nicaragua (BCN), el año pasado llegaron al país aproximadamente 1.5 millones de visitantes y en 2014 llegaron un poco menos de 1.4 millones. Aún no se ha publicado el informe de la Cuenta Satélite de Turismo correspondiente al 2015, pero el Banco Central de Nicaragua ya había adelantado en un gráfico en su cuenta oficial de Facebook que el turismo generó US$528.6 millones. La Cuenta Satélite de Turismo es el informe anual que contiene los datos finales del turismo en el año. “Los ingresos por turismo ascendieron a US$528.6 millones, lo que representó un crecimiento de 18.7%. Los factores que explican el buen desempeño de estos ingresos fueron el crecimiento de 4.8% en el número de turistas, totalizando 1.5 millones de personas, y el aumento en la estadía promedio de 7.6 a 8.7 días”, afirma el Informe Anual 2015. Además refiere ese informe que 58.9% del total de turistas llegaron de Centroamérica, 25.2% de Norteamérica y 6.9% de Europa, lo que quiere decir que un 9% faltante llegó de otras regiones del mundo. Para empresarios relacionados con el turismo, esos datos no están alejados de la realidad. Sofía Valverde, gerente regional de Comunicaciones de Avianca, dijo que en Nicaragua esa línea aérea creció un 21% en el número de pasajeros transportados, comprando el 2014 con el 2015. “Definitivamente en Avianca percibimos el incremento de la llegada de turistas a Nicaragua”, dijo por correo electrónico Valverde.Por su parte, Antonio Armas, gerente general de la turoperadora Nicaragua Travel and Marketing (Nicatrama), afirmó que ese negocio también fue testigo del crecimiento del turismo. “Sí. Nosotros tuvimos un crecimiento. Somos una turoperadora con dos años de existencia, pero sí en el 2015 tuvimos un crecimiento en nuestras ventas de más 22% en la llegada de turistas extranjeros, con respecto al año anterior”, expresó Armas. En Granada, René Sándigo, gerente general del Hotel Real La Merced, también dijo que el año pasado cumplieron satisfactoriamente sus expectativas. “Cumplimos nuestras metas en ese año y estamos muy conforme, muy contento, y con más expectativas para este año”, expresó Sándigo, quien explicó que en promedio esperaban en el 2015 un 50% de ocupación y este año esperan un promedio de 75%, dado que es un hotel relativamente nuevo. “Estamos apostando bastante por el turismo y estamos buscando cómo planificar la expansión del hotel, porque hay mucha confianza y un clima de inversión bastante favorable”, dijo el gerente general de ese hotel con 18 habitaciones. Según Armas, en el 2015 “vino muchísima gente por turismo de negocios”. Refirió que una de las estrategias que está funcionando “con buenos resultados”, para traer a los turistas foráneos al país es la de “multidestino”. Los turistas europeos son los que más vienen mediante esa modalidad, explicó. “Ellos no traen como destino principal Nicaragua, sino como destino secundario. Digamos que vienen por 10 días y pasan seis días en Costa Rica y cuatro días en Nicaragua; o siete días en Panamá y tres días en Nicaragua”.END