21, Abril, 2016 21, Abril, 2016 3:33 a.m. 3:33 a.m.

REDUCCIÓN EN TARIFA ELÉCTRICA SERÁ DEL 1%

None

La tarifa eléctrica se reducirá un 1% en el segundo trimestre del año para todos los sectores, anunció este jueves el Instituto Nicaragüense de Energía (INE). El presidente del INE, David Castillo, explicó que la nueva tarifa se aplicará en las facturas desde el 1 de mayo. La reducción anunciada por el INE beneficiará a los usuarios que consumen menos de 150 kilowatts hora de electricidad, cuya tarifa se encuentra congelada desde el año 2005 y representan a cerca de 750,000 personas. Esta nueva rebaja es producto del ahorro de US$ 43.26 millones que obtuvo Nicaragua en los últimos tres meses, derivado del bajo precio del barril de búnker a nivel internacional. Del ahorro del país, US$ 9.95 millones fueron destinados al combate contra la pobreza, US$ 12.98 millones a la deuda con Caruna y US$ 20.33 millones a la reducción de la tarifa. La nueva rebaja se suma a la del 4% que fue aprobada el pasado enero y a la del 10% que se había aprobado en 2015, para un total de 14%, por lo que ahora sería de 15%. Castillo señaló que en el pasado trimestre se inyectó más energía renovable al sistema eléctrico nacional. Detalló que la generación de esa electricidad en este momento es más cara que la que se produce con búnker. La próxima revisión de la tarifa sería el próximo mes de junio, indicó. https://www.youtube.com/watch?v=eFwLKeUHAD8 Estos fueron las apreciaciones de los expertos: https://www.youtube.com/watch?v=NMXeSPwOcI0 https://www.youtube.com/watch?v=skSBHhEsKaY https://www.youtube.com/watch?v=jGIHG1Vwgdo https://www.youtube.com/watch?v=ZQQ8gDdpQso https://www.youtube.com/watch?v=bcl1BLtEkXg 100% Noticias