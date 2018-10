21, Abril, 2016 21, Abril, 2016 8:20 a.m. 8:20 a.m.

EL 1% NO ES NADA, DICEN ECONOMISTAS

1 DE 2 2 DE 2

Reducir la tarifa eléctrica en 1% no es nada y suena hasta ridículo, así reaccionaron algunos economistas ante el anuncio del INE y coincidieron en que el fondo dirigido a la reducción de la pobreza se aplique a bajar la luz. La distribución que hizo el INE de los 38 millones de dólares de ahorro en la factura petrolera, fue la siguiente: Casi 10 millones fueron destinados a la reducción de la pobreza. 12 millones van para el pago de la deuda con CARUNA y 20.33 millones de dólares para la reducción de la tarifa. Juan Carlos López, del Centro Jurídico de Derechos al Consumido dijo: ''Desconozco la lógica financiera, y el ajuste no está en esta relación a los precios de combustible, y sin regulación de la tarifa. Me parece un maquillaje de números. Debería ser una reducción del 6% trimestral''. Por su parte, Marvin Pomares del INDEC señaló que esperaban un rebaja del 2%. Asimismo, el economista Adolfo Acevedo calificó de ridículo la reducción del 1% que anunció el INE e indicó que la reducción debería ser al menos de un 25 %. ''La función de la tarifa eléctrica es trasmitir al consumidor el verdadero costo de la distribución de la energía. No hay justificación'', refirió. Aquí todas las declaraciones: https://www.youtube.com/watch?v=Gjl7SGFCsQk 100% Noticias