23, Abril, 2016 23, Abril, 2016 2:10 a.m. 2:10 a.m.

COMBUSTIBLES SUBIRÁN OTRA VEZ DE PRECIO EN FIN DE SEMANA

La gasolina (súper y regular) subirá este próximo fin de semana, estiman fuentes de las petroleras. La gasolina regular subirá 0.18 centavos y el litro se cotizará en C$ 25.07 córdobas (0.88 dólares). El litro de gasolina súper costará C$ 26.12 córdobas (0.92 dólares) tras un incremento de 0.16 centavos. Por su lado, el litro de diésel, que es el combustible de mayor demanda por el transporte de carga y de pasajeros, se comercializará en C$ 19.59 córdobas (0.69 dólares), después de un aumento de C$0.37 centavos, informa La Primerísima.