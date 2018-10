27, Abril, 2016 27, Abril, 2016 9:57 a.m. 9:57 a.m.

COSEP PIDE FLEXIBILIDAD EN LEY DE VEDA FORESTAL

El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, abogó hoy por las plantaciones forestales para el traslado de madera. Esto debido a que se suspendió todo tipo de corte y transporte de madera tras las denuncias de despale indiscriminado. José Adán Aguerri pidió por la industria azucarera y usar las plantaciones de eucalipto para la generación de biomasa. ''En el caso del eucalipto en el Ingenio San Antonio tenemos hasta el 5 mayo para poder acceder a este ya que siendo propiedad del ingenio, no pueden trasladarlos a las calderas y eso afecta a la generación de la energía. En la zonas francas si no hay madera se va tener que usar diesel y retazo de madera que son contaminantes y vemos situaciones reales donde no debemos confundir un esfuerzo y protección como una realidad distinta. Hemos tenido la primera señal positiva de las gestiones y que se esta abriendo el uso de los polines para exportar los productos y que en el transcurso de hoy tengamos respuesta del gobierno a fin que se vuelva a abrir el transporte de madera'', expresó el líder de la cúpula empresarial. Mientras tanto, esperan respuesta del gobierno en las próximas horas. 100% Noticias