SURGEN 42 SELLOS DE GRANJAS DE DUDOSO ORIGEN

En la guerra del supuesto contrabando de huevos que denunciaron las avícolas, surgen 42 sellos de granjas de dudoso origen. En los mercados, la cajilla de huevo se comercializa a 50 córdobas, en las pulperías entre 90 y 100 y en los supermercados la cajilla se cotiza en 116 córdobas. Para los productores de huevo nacional, el huevo más barato es el contrabandeado desde Honduras y piden al gobierno cerrar las fronteras al huevo catracho que ingresa a Nicaragua de forma ilegal, alertó nuevamente Alfonso Valerio, de la Comisión Nicaragüense del Huevo. ''No podemos permitir ese chantaje y debemos consumir el huevo nica y dejar de consumir el huevo hondureño porque nos invaden con ese huevo para quebrarnos. No podemos competir con ese contrabando, que de no resolverse el problema, el 50% de la avícolas cerrarán. Además que terminaríamos consumiendo un huevo de baja calidad y caro'', manifestó Valerio. Asimismo, aclaró que son 175 granjas legales que existen en la comisión. Y alertó que las cajillas de huevo certificado deben llevar el logo, 4 dígitos que representan el municpio y número de granjas con su registro sanitario. ''Andan falsificando sellos. La intención es quebrar al avicultor nacional para ocupar ese lugar, porque ellos (hondureños) tienen excedente de producción'', señaló. Stalin Andino/100% Noticias