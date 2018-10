¿ES POSIBLE BURBUJA ECONÓMICA EN NICARAGUA?

El ex canciller y ex embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Aguirre Sacasa, advirtió que en Nicaragua “podría darse una burbuja económica”, esto basado en que el ritmo de crecimiento no es consistente con el crecimiento productivo, pero el economista Néstor Avendaño dice que no es posible que ocurra este fenómeno en el pais porque nuestro mercado es demasiado primitivo. Te interesa: FMI: “ECONOMÍA NICARAGÜENSE CRECERÁ 4.5%” De los que si corre riesgo Nicaragua, es de la dolarización extraoficial y excesiva, que podría repercutir negativamente en la falta de pagos a los bancos por los procesos que ha iniciado la reserva federal de Estados Unidos para fortalecer el dólar. Aqui màs detalles : https://www.youtube.com/watch?v=CNf1ZK9_pa4