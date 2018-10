03, Junio, 2016 03, Junio, 2016 8 a.m. 8 a.m.

¿MANAGUA ESTÁ MEJOR PREPARADA PARA ENFRENTAR SISMOS?

Los últimos sismos que movieron los cimientos de la capital, pusieron nuevamente en agenda las medidas para una construcción segura. La Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), hizo un llamado a las autoridades del gobierno, a fin de frenar a quienes se dedican al negocio de forma ilegal, ya que ponen en riesgo a muchos, al realizar construcciones inseguras. Rodrigo Pereira, presidente de CNC, dice tener un poco de temor porque en años pasados se han construido obras en la informalidad, y eso conlleva a desconocer la calidad de materiales utilizados, el proceso de construcción, el seguimiento y control en este sector. Si algo no se sometió a los estándares y normas de calidad, no es posible asegurar que no va a pasar nada, dijo el arquitecto Víctor Arcia Gómez. Según CNC, la informalidad en el sector construcción se da por no pagar los salarios convenidos, evitar el pago se Seguro Social, y ahorrar en materiales.