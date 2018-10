NICARAGUA EXPUSO SU DINAMISMO ECONÓMICO EN FORO DE MONTREAL

None

Nicaragua participó en el Foro Económico Internacional de las Américas, en Montreal, Canadá, exponiendo su estabilidad y dinamismo económico. El General (R) Álvaro Baltodano, delegado presidencial de Inversiones del gobierno, representó al país señalando que Nicaragua se logró posicionar entre las tres economías de más rápido crecimiento en el hemisferio por su desarrollo en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la estabilidad macroeconómica, el establecimiento de tratados de libre comercio, la atracción de inversión extranjera directa y la lucha contra la pobreza. Entre las personalidades que estuvieron en el evento están el ex primer ministro de Canadá, Jean Chretien; el ex primer ministro de Quebec, Jean Charest, el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos; el presidente del Banco Africano de Desarrollo Akinwumi Adesina y el presidente y CEO de la Junta Nacional de Energía de Canadá, Peter Watson. Este es la intervención del General Álvaro Baltodano: Nicaragua es la economía más pequeña de todo el continente. Sin embargo, en los últimos años se ha logrado posicionar entre las tres economías de más rápido crecimiento en el hemisferio, con un promedio de 5.1% de crecimiento real del PIB, se han duplicado las exportaciones y cuadruplicado la inversión extranjera directa. Se ha logrado reducir la pobreza extrema en 51 % (2005-2014 ) Nicaragua ha basado su desarrollo en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la estabilidad macroeconómica, el establecimiento de tratados de libre comercio, la atracción de inversión extranjera directa y la lucha contra la pobreza. Hemos tenido reconocimiento en cuanto a la estabilidad macroeconómica de todas las multinacionales y así lo reconoció el Vice Director General del FMI, Min Zhu. Parte de la estrategia para el desarrollo de la economía ha sido la transformación de nuestro sector energético. Nicaragua hoy genera más energía renovable que toda la energía generada en el 2006. Se cambió la matriz logrando aumentar del 26% al 54% la producción de energía renovable. Y la cobertura se expandió del 55% a más del 85% del territorio nacional. Como sector prioritario, el gobierno seguirá trabajando en impulsar las energías renovables en Nicaragua, las cuales han sido desarrolladas principalmente por inversión privada. El país ha apostado a la inversión extranjera en: agroindustria, minería, turismo, manufactura textil- vestuario y partes automotrices y tercerización de servicios (BPO). Las empresas canadienses han liderado la inversión en sectores clave. Por ejemplo, la empresa Gildan, uno de los mayores empleadores del sector textil-vestuario (generando casi 8 Mil empleos y espera alcanzar los 15 Mil empleos); B2Gold, el mayor inversionista del sector minero; y Polaris Energy, líder en energía geotérmica. Y es muy importante también comentarles que todo nuestro crecimiento se respalda en el modelo de diálogo y consenso que hemos construido entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores. Este modelo ha sido un factor clave para el favorable clima de inversiones que se vive en el país – el más positivo de los últimos 8 años según un reciente sondeo al sector privado. A pesar de los importantes logros que ha experimentado el país, aún enfrentamos el reto de la infraestructura, estamos buscando fondos de inversión para infraestructura privada en carreteras, puertos y otros. La zona Caribe de nuestro país representa el 45% de todo el territorio nacional, sin embargo, apenas tiene el 14% de la infraestructura vial. Lograr inversiones de este tipo le permitirá a Nicaragua potenciar su crecimiento económico por encima del 6%, factor clave en la lucha contra la pobreza. Tomando en cuenta su ubicación geográfica estratégica, el país podría convertirse en una de las plataformas comerciales más importantes de la región. En breve, ese es un poco el panorama de Nicaragua y lo que hemos venido trabajando como gobierno para desarrollar nuestra economía y brindar mejores oportunidades para nuestros ciudadanos. Verdaderamente es una época de transformación para el país, por lo que aprovecho para invitarles a conocer Nicaragua y todo su potencial para la inversión extranjera. Fuente: El 19 Digital.