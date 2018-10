18, Junio, 2016 18, Junio, 2016 2:01 a.m. 2:01 a.m.

EXPULSIÓN DE FUNCIONARIOS DE EE.UU PROVOCÓ SUSPENSIÓN DE CERTIFICACIONES DE EXPORTACIÓN

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo que la expulsión de funcionarios de los Estados Unidos provocó la suspensión de certificaciones que facilitan a las empresas la exportación de café y de productos de zona franca. Aguerri indicó que desde la expulsión de los estadounidenses, se han detenido los procesos de certificación, hasta que se establezca un nuevo mecanismo que permita asegurar que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir en Nicaragua. José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), señaló que el retiro de los funcionarios puede afectar las exportaciones de café en el futuro. “El potencial peligro es que Estados Unidos decida poner en práctica más requisitos y nos ponga en problemas porque no podríamos exportar si no reunimos las certificaciones”, dijo Buitrago. En la industria textil, una empresa de zona franca no logró renovar su certificación, según Dean García, director de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec). Esta certificación es extendida por el gobierno de EE.UU para agilizar la entrada de mercancías a su territorio. El sector privado atiende la situación para reducir las repercusiones, especialmente en las relaciones comerciales. Cosep trabaja con los gobiernos nicaragüense y estadounidense en busca de soluciones. Fuente: END.