24, Junio, 2016 24, Junio, 2016 11:43 a.m. 11:43 a.m.

BANCO CENTRAL BRINDA INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

El Banco Central de Nicaragua informó sobre la evolución de las Estadísticas del Sector Público no Financiero a abril 2016. Este es el documento completo. El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el 24 de junio de 2016, las estadísticas del Sector Público No Financiero (SPNF) correspondientes al mes de abril del presente año. Los resultados indican que el Balance del SPNF presentó un déficit antes de donaciones de 75.4 millones de córdobas. Por su parte, las donaciones recibidas fueron 753.0 millones de córdobas, dando como resultado un superávit después de donaciones de 677.6 millones de córdobas (superávit de 445.2 millones de córdobas a abril 2015). En tanto, los ingresos totales del SPNF fueron 36,329.1 millones de córdobas (19.6% superior a enero-abril 2015). En este resultado incidió la mayor recaudación, destacándose el impuesto sobre la renta (18.7%), el impuesto al valor agregado (18.9%) y el impuesto selectivo al consumo (14.3%), los impuestos municipales de Managua (14.0%) y las contribuciones sociales (23.2%). La erogación total del SPNF (gasto más la adquisición neta de activos no financieros) fue 36,404.5 millones de córdobas, para un crecimiento de 18.2 por ciento respecto a igual período del año pasado, como consecuencia de mayores gastos en: remuneraciones (13.7%), compras de bienes y servicios (19.8%) y adquisición neta de activos no financieros (30.5%). Managua, 24 de junio 2016. Fuente: BCN