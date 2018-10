09, Julio, 2016 09, Julio, 2016 7:03 a.m. 7:03 a.m.

NO HAY BLOQUEO, NO ACTUAMOS CON REPRESALIAS DICE SENASA-COSTA RICA

En entrevista en el programa Primer Plano Económico se abordó el tema los resultados de la reunión de Nicaragua y Costa Rica sobre el comercio lácteo, para ello se conversó con el doctor Bernardo Jaen, director general del Servicio de Salud Animal (SENASA) en Costa Rica y Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC). Jaen , quien participó en la reunión sostenida la tarde de ayer, para tratar las trabas de los dos países y las medidas impuestas en este importante acuerdo, opinó que las dos partes llegaron a acuerdos que van en camino de la normalización. En el caso de la no certificación de la Empresa Lala en Nicaragua, el costarricense expresó que ellos cuando hacen una auditoría evalúan la planta, el producto, y que a raíz de un cuestionario previo que ellos enviaron, les indicó que había un índice de bacterias alto para las normas de higiene de Costa Rica, por lo que realizaron una evaluación, observaron debilidades y se decidió no autorizar la exportación. Tras años de relaciones comerciales entre ambos países, el comercio no se ha detenido aseguró Jaen, quien calificó como positiva la reunión de ayer, además señaló que no es cierto que técnicos de la empresa tica Dos Pinos sean los que certifiquen las plantas de Nicaragua, sino el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA). Bernardo señaló que ellos no actúan con represalias, y que si hubiera habido una intensión ya lo hubieran hecho, que todo responde a problemas de carácter técnico, que los productos nicaragüenses siguen entrando a su país, por lo tanto no hay bloqueo. Por su parte, Álvaro Vargas, no coincide, con Bernardo Jaen, ya que aseguró que si no hubiera problemas, no hubiera habido reunión el día de ayer. La única salida legal de Costa Rica es el asunto fitosanitario, para el bloqueo de lácteos advirtió. En el caso de la certificación de Lala en Nicaragua, Vargas dijo que parte de los técnicos que hicieron el trámite pertenecían a Dos Pinos, él considera que las medidas de Costa Rica no caben en el mundo globalizado y que lo hicieron para proteger sus productos y productores.