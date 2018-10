14, Julio, 2016 14, Julio, 2016 7:43 a.m. 7:43 a.m.

NICARAGUA Y COSTA RICA LOGRAN ACUERDOS EN LÁCTEOS

Este miércoles el gobierno de Costa Rica anunció que no certificará las plantas procesadoras de lácteos de la compañía mexicana Lala, por lo que Nicaragua no podrá exportar leche a ese país en lo que resta del año, mientras no se cumplan con las medidas fitosanitarias establecidas. Bernardo Jaen, director general de servicio de salud animal de Costa Rica (SENASA), aseguró que las plantas procesadoras de lácteos nicaragüenses deben superar por lo menos cinco debilidades que encontraron durante la inspección para poder exportar leche a territorio costarricense, por lo que el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) ya tiene conocimiento de la situación. Las relaciones comerciales entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen y las puertas están abiertas para el ingreso del resto de productos nicaragüenses que cumplan con las medidas fitosanitarias establecidas, dijo el costarricense. Medios centroamericanos informaron que ambos países si alcanzaron un acuerdo para resolver una disputa en el comercio de lácteos, según las autoridades costarricenses. Según un comunicado del Ministerio de Agricultura de Costa Rica, el acuerdo se alcanzó tras dos días de negociaciones San José entre equipos técnicos que buscaron salidas a la decisión costarricense de rechazar productos de la planta nicaragüense de la lechera mexicana Lala, mientras Nicaragua hizo lo mismo con los bienes de la costarricense Dos Pinos. Fuente: La Primerísima / La Prensa.hn