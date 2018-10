20, Julio, 2016 20, Julio, 2016 2:26 a.m. 2:26 a.m.

FRANCISCO AGUIRRE SACASA CONTRADICE AFIRMACIONES DE ORTEGA

En el discurso ofrecido por el Presidente Daniel Ortega Saveedra cuestionó que el crecimiento económico en los tiempos de Somoza era alto, sin embargo no era inclusivo, pues según el mandatario solo beneficiaba al mismo grupo, mientras la mayoría seguía en la pobreza. Para el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa “el ingreso per cápita era de 840 dólares en 1,970, eso es igual a 3,100 dólares en estos tiempos teniendo en cuenta la inflación” sin embargo actualmente es de 2000 dólares. El diplomático recordó en el programa Jaime Arellano en la nación que previo a la huída de Somoza, la economía del páis era más lata que la de Honduras y El Salvador, en cambio ahora Nicaragua es considerado el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití.