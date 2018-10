"NO ME AVERGÜENZO DE MI MADRE", DICE JOVEN DE FOTO VIRAL

Foto: Cortesía María Fernanda Rizo Gomez

"No me avergüenzo de mi madre" aseguró la señorita Isabel Tercero, de 14 años quien ayuda a su mamá Rosa Monzón a trabajar vendiendo frutas y dulces en una parada de buses de la capital.

La foto de la joven se hizo viral este martes en las redes sociales y asegura que aunque sus otros hermanos son indiferentes ante el trabajo de su mamá, ella está orgullosa del ser que le dio la vida sin importar las burlas en su centro de estudios ubicado en un barrio de la capital.

"Mi madre es todo para mí y no me avergüenzo de ella, al contrario me siento orgullosa de cómo lucha por ganarse la vida" dijo Tercero.

Monzon de 36 años, lucha para sacar adelante a sus cuatro hijos, pero solo dos de ellas la apoyan en su trabajo diario.Este es el lugar donde la señorita Isabel Tercero ayuda a su mamá a trabajar luego de asistir al colegio | Jefferson Cruz Díaz

Según la Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2014, del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, para el período 2009 a 2014 en Nicaragua hubo una disminución de 13 puntos porcentuales en la pobreza nacional, que descendió de 42.5 a 29.6 por ciento. Mientras que, para el mismo período, la pobreza extrema presentó una disminución de 6 puntos porcentuales, tras pasar del 14.6 por ciento a un 8.3 por ciento.

A pesar del progreso, la pobreza sigue siendo alta. Además, Nicaragua aún es uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde el acceso a los servicios básicos es un reto diario.