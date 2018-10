AVANZA CREACIÓN FONDO DE HIPOTECAS ASEGURADAS

10:30 a.m.

La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR), anunció este viernes los avances en la implementación de fondo de hipotecas aseguradas que facilitará el crédito a personas que no tienen acceso a financiamiento por falta de garantías como colillas del INSS y constancias salariales. El Presidente de CADUR, Héctor Lacayo informó que el fondo de hipoteca arrancaría con 5 millones de dólares y dos bancos están apostando al proyecto. “La fecha la estaríamos viendo después de la visita que vamos a hacer a Guatemala este próximo 13 de marzo y estaríamos viendo una próxima visita de los consultores a finales del mes de marzo o inicios de abril. Tendríamos una reunión más clara y con la propuesta para que se someta ante las diferentes instituciones, tanto de gobierno como bancarias”. Lacayo, refirió que la implementación debería de ser a través de una ley o bien una normativa, si hay una ley actual que se pueda incorporar, porque existen diferentes leyes que se están valorando a través de consultores. ¿Cómo funcionaría? El cliente contratará una póliza que le servirá como garantía para solicitar un préstamo para la compra de una vivienda. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), dijo que actualmente muchas personas no tienen la oportunidad de adquirir una vivienda porque no pueden demostrar sus ingresos, como es el caso del sector informal y es entonces donde habrá un impacto.

