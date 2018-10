Crisis política provoca desplome de inversión extranjera en Nicaragua

La inversión extranjera en Nicaragua se desplomó en un 91,6% a causa de la crisis política que persiste en el país desde abril pasado, según datos oficiales divulgados hoy en Managua.

Un informe del Banco Central de Nicaragua (BCN, emisor) citado por el diario "La Prensa" indicó que entre abril y junio pasado el país dejó de percibir 376,8 millones de dólares de inversión externa, un sector que había mostrado dinamismo en los últimos años.

La inversión externa cayó de 411,2 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 a sólo 17,2 millones entre abril y junio, precisó el reporte.

Desde que Daniel Ortega volvió a asumir el poder en 2007, la inversión extranjera había venido ascendiendo, con su consabido impacto en las cifras del crecimiento económico, que promediaron un 4,5% entre 2015 y 2017.

Según un reciente informe del Banco Mundial, el PIB de Nicaragua caerá este año a un -3,8% debido a la crisis política, frente al crecimiento de 4,9% que tuvo en 2017.

Aunque el BCN no ofreció cifras actualizadas de la inversión, economistas creen que la inversión extranjera mostrará una ligera recuperación en la segunda mitad del año, ya que el Gobierno proyecta reactivar inversiones cuya ejecución se había interrumpido.

"Lo que estaba programado y que ya tiene un grado de avance, lo más probable es que se termine", opinó el ex presidente del BCN Mario Arana, también citado por "La Prensa".

Sin embargo, "no me imagino ninguna inversión en turismo, no me imagino pasando cosas nuevas en construcción, no me imagino a nadie invirtiendo en banca", agregó Arana al referirse a los sectores más golpeados por la crisis, que ha dejado pérdidas económicas de más de 2.000 millones de dólares.

"En un país donde estás teniendo salida de depósitos, estás teniendo caída de reservas internacionales y hasta que eso no se estabilice, difícilmente alguien puede tener la confianza de que puede traer plata aquí y que la va a recuperar", afirmó Arana. Por su parte, un monitoreo del sector privado reveló que el cumplimiento de las inversiones planificadas para este año apenas llegaría al 50% en cuanto a la producción de exportación y de consumo interno.

En el sector de turismo, hotelería, industria automotriz y medicamentos, el cumplimiento será inferior al 30%, señaló el informe.

Nicaragua vive una crisis que estalló el 18 de abril con protestas estudiantiles y se extendió a otros sectores sociales, tras la violenta acción de la Policía y paramilitares que ha dejado al menos 200 muertos según el Gobierno y hasta 528 según ONGs de derechos humanos.