Productores desconocen plan del Ejército para cosecha cafetalera

El Ejército señala que “dispondrá de un componente importante de efectivos militares para brindar seguridad a las fincas cafetaleras del departamento de Boaco”

El Ejército de Nicaragua anunció, este 7 de noviembre, el lanzamiento del “Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera ciclo 2018-2019” -ante el panorama de invasión por parte de paramilitares en tierras productoras de café- sin embargo, Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), dijo desconocer este comunicado.

“Nosotros no sabemos nada porque el Ejército no nos ha comunicado ni los cafetaleros. Hasta el día de hoy, como Upanic y asociaciones de cafetaleros, no nos han informado que hay un acuerdo sobre la seguridad en el campo con el Ejército ”, afirmó Healy a 100% Noticias.

El Ejército, en su comunicado, señaló que “dispondrá de un componente importante de efectivos militares para brindar seguridad a las fincas cafetaleras del departamento de Boaco”, sin mencionar más detalles. En la firma del acuerdo, el único representante de los caficultores fue Max Padilla, de Boaco.

Healy comentó que no maneja si Padilla se reunió con el Ejército, pero refutó que si el Ejército quiere apoyar a los productores, que comiencen a desalojar a los paramilitares en los diferentes partes del país. “Si el Ejército tiene la voluntad de trabajar y apoyar a los productores con seguridad, que comience con la iniciativa sacando esta gente (paramilitares) que está entre las 5,300 manzanas de producción”, dijo Healy.

Tomas de tierras “siguen creciendo”

El presidente de Upanic, destacó que el pasado mes de julio, a raíz de la crisis, le enviaron una carta Ejército pidiendo que “respetara el plan de seguridad”, y trabajar en conjunto con la policía para asegurar la salida de las cosechas y las tierras, pero, “al día de hoy no tenemos ninguna respuesta a esa carta”.

Healy dijo que a pesar que ha habido una disminución de manzanas invadidas -para agosto reportaban 9,800 manzanas (de diferentes rubros) tomadas y actualmente registran alrededor de 5,100 y 5,300 manzanas aún invadidas- de las 700 manzanas cafetaleras que han sido tomadas “siguen avanzado y creciendo”, por lo que “estamos midiendo cuánto más están invadidas”.

EJÉRCITO NO GARANTIZA SEGURIDAD EN 700 MANZANAS DE CAFÉ TOMADAS POR TOMATIERRAS

Esta problemática crea una “incertidumbre” entre los productores, ya que sufren asedio por parte de paramilitares o parapolicías, quienes rodean las fincas cafetaleras para luego desarmar a los cuidadores e ingresar a los lugares, explicó Healy. Los lugares afectados son entre Matagalpa y Jinotega y área norte del país donde se cosecha el café.

“El sector cafetalero tiene una gran incertidumbre no solo por los bajos precios internacionales, que no cubre los costos de producción, sino por los problemas de seguridad”, agregó Michael Healy, quien también subrayó que la producción cafetalera va a disminuir por el cambio climático y por la escases de mano de obra.

Duda sobre cifra récord de café

El reporte del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), indicó que la exportación de café de la cosecha 2017-2018, y que concluyó el pasado 30 de septiembre, superó los tres millones de quintales, lo que sería un récord para Nicaragua en la colocación del grano en el mercado internacional.

Sobre este aspecto, Michael Healy, de Upanic, mostró incredulidad, argumentando que no se han reunido con el gobierno para “validar cifras”.

“Yo no sé de dónde saca el gobierno que hay cosecha récord, cuando los número de nosotros, que hablamos diario con los productores y estamos en contacto, nos están diciendo otra historia”, cuestionó.

Y agregó: “Tenemos como diez meses de no sentarnos con el gobierno a validar cifras, y no nos vamos a sentar hasta que haya un acuerdo político, por lo tanto no sé de dónde está sacando el gobierno ese número”.