Hay una devaluación silenciosa de la moneda, dice economista

El análisis de la firma calificadora Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), advirtió sobre la devaluación de la moneda ante la medida que las reservas internacionales vayan disminuyendo.

Al respecto, el economista Néstor Avendaño dijo que la moneda se está devaluando silenciosamente, y agregó, que la escasez de dólares va a devaluar la moneda. “La devaluación no significa que el Banco Central (BC) vaya emitir dinero. El hecho es que el público siga sacando dólares en los bancos, y esto por la libre convertibilidad, el BC tiene que venderles divisas a los bancos comerciales, pero el Banco ya ha puesto un “pero” a esa salida, que es que avisen con 48 horas de anticipación cualquier compra de dólares… de tal manera que el tipo de cambio de venta del dólar ya está en el sistema financiero prácticamente devaluado, pero no me refiero al tipo de cambio oficial, hay una brecha cambiaria para la venta del dólar del 2.3% en las ventanillas de los bancos”, sostuvo.

Por su parte, el economista Mario Arana, “hay que tomar en serio el análisis” de Standard & Poor's, ya que un perfil de insostenibilidad fiscal en el país que va a llevar un incremento de deuda. “Ante las dificultades desde el punto de vista fiscal, si vas a seguir gastando vas a tener que recurrir a las reservas (las reservas son las que sostienen el tipo de cambio), y eventualmente tendrá que devaluar en la medida que esas reservas se vayan erosionando”, explicó.

Para el extitular del Banco Central, una devaluación de la moneda, sería “nefasta” para Nicaragua. “Es uno de los escenarios que se podrían dar pero que podés evitarlo, y el asunto es no llegar ahí (a ese punto) porque una devaluación seria nefasta para este país”, señaló.