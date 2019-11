¿Afecta a los pensionados la modificación del porcentaje de deslizamiento cambiario?

9:30 a.m.

Se ha hablado mucho sobre el impacto en las pensiones de los jubilados, de la medida adoptada por el régimen en relación a la tasa de cambio.

Ustedes me disculpan, pero no estoy de acuerdo con quienes afirman que la medida impactará de manera inmediata en las pensiones.

La razón es la siguiente: Los pensionados tienen ya ganado el ajuste del 5% correspondiente al 2019.

Este ajuste, porque no es un aumento, es un ajuste, se otorga para intentar compensar la pérdida de valor del córdoba respecto al dólar. A lo largo del 2019 las pensiones ya se devaluaron. Se fueron devaluando día con día conforme la devaluación del córdoba. Lo que, por ley, corresponde hacer en noviembre es proceder al ajuste del 5%.

Vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que usted tiene un crédito bancario en córdobas, con mantenimiento de valor. El Banco va incorporando cada mes, la proporción correspondiente al mantenimiento de valor, y usted lo va pagando mes por mes, al pagar su cuota mensual. El banco lo cobra mes por mes, no lo hace al final del año.

El hecho de que el INSS no pague el ajuste, mes por mes, que es como debería hacerse, no significa que ahora pueda incumplir ese pago.

El fundamento legal es muy sencillo: No es preciso ser abogado para saber que ninguna ley tiene efectos retroactivos. La ley solo rige hacia el futuro, no hacia el pasado. El artículo 38 de la Constitución dice expresamente lo siguiente: “la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo”.

El mismo Ortega, en su Decreto del 20 de diciembre del 2013, reformó el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, para establecer que el ajuste a las pensiones se hará conforme a la tasa de cambio vigente. Y la tasa de cambio que estará vigente al 30 de noviembre ya incorpora el deslizamiento del 5% del último año. El INSS está obligado a ajustar el 5% a las pensiones de los 282 mil pensionados.

Ahora bien, que este régimen dictatorial pisotee constantemente la Constitución, las leyes y los derechos de la población son otros cien pesos.

Vamos a decirlo con todas sus letras. Si ahora en noviembre, el ajuste de las pensiones se hace con el 3% y no con el 5%, estaríamos lisa y llanamente ante un robo, ante un brutal atraco por parte del régimen a la población más desfavorecida. Estamos hablando de un derecho adquirido. Es una deuda del INSS que paga con rezago.

De concretarse el atraco, el INSS estaría despojando a los pensionados de 555 millones de córdobas, de acuerdo a los cálculos que tuvo la amabilidad de compartir el doctor Manuel Ruiz. Significaría descargar sobre las espaldas de los más vulnerables las consecuencias del descalabro financiero provocado por la corrupción, la incompetencia y el despilfarro.

Lo deben saber todos los jubilados. Si el régimen de Ortega no ajusta las pensiones en un 5% lisa y llanamente estarían siendo víctimas de un despojo.

Para finalizar, vamos a resumir nuestras conclusiones sobre la medida cambiaria que impuso el régimen:

Primero. Esta es una maniobra de carácter político. El régimen pretende hacernos creer que todo está normal. En lo político. En lo social. Y en lo económico. Y que aceptemos su normalidad que aplasta derechos, libertades y leyes.

Segundo. No existe ningún indicador económico que justifique está medida. Al contrario. Las exportaciones siguen en declive; las reservas internacionales se han reducido; las inversiones extranjeras siguen de capa caída; hay tirantez en las cuentas fiscales; la solvencia del gobierno sigue desmoronándose con el progresivo endeudamiento; y ya está claro que en el 2020 la economía volverá a caer. El valor del córdoba se sostiene en una silla tembeleque.

Tercero. La maniobra encierra más bien un riesgo para la estabilidad económica porque cualquier traspiés, con un córdoba débil, puede desencadenar dañinas consecuencias.

Cuarto. Los perjudicados inmediatos serán los receptores de remesas y los exportadores.

Quinto. El impacto potencial en mejorar los precios de bienes y servicios de consumo se verán neutralizados por el control que ejercen monopolios y oligopolios en los llamados precios líderes de la economía, tales como energía eléctrica, combustible, tasas de interés, comunicaciones y algunos insumos agropecuarios. Por el control económico que ejercen están en condiciones de capturar rentas monopólicas y quedarse con los beneficios potenciales de la medida. Esta es una práctica común que ordinariamente resulta invisible para la mayoría.

Sexto. Los pensionados deben recibir el 5% de ajuste de sus pensiones porque las normas legales no tienen efecto retroactivo. Si el gobierno no cumple, estará descargando un machetazo sobre las espaldas de los más vulnerables.

Todo lo demás es otro cuento chino del régimen.