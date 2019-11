Hackathon: C$1.5 millones del Estado dedicados aportar ideas a comisión de Camila Ortega

El fondo que salió del Inatec fue repartido en la contratación de servicios de proveedores aliados del régimen. Casi medio millón de córdobas se destinó al pago de comida y 280,000 a publicitar el evento en medios de los Ortega Murillo.

Más de 1.5 millones de córdobas del presupuesto estatal fueron destinados este año para costear el Hackathon Nicaragua. Sin patrocinio de empresas o instituciones privadas, el festival tecnológico fue presentado como un empuje a la Economía Naranja, el proyecto que dirige Camila Ortega, hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a no ser funcionaria pública.

Manuel Díaz, experto en Marketing Digital y creador del blog Bacanalnica, explica que invertir en este tipo de festivales no debería considerarse un derroche, aunque dada su importancia, generalmente, en estos se involucran empresas, academias e instituciones que reconocen la importancia de la innovación, indicó.

“Si no apoya ninguna empresa (apoyando o patrocinando) entonces sí es simple propaganda, porque en la Juventud Sandinista no hay un solo hacker”, apuntó.

No obstante, Díaz resalta que en muchos países el evento de hackers tiene resultados muy positivos, ya que se enfocan en innovar para mejorar o resolver problemas. “El secreto está en hallar el balance entre lo que vale (el festival) y lo que significa. En Chile por ejemplo el beneficio trasciende a los que participan y entonces sí es una súper inversion”.

La versión nicaragüense

Detrás del Hackathon Nicaragua está el Instituto Tecnológico Nacional (Inatec), de cuyo presupuesto salieron los 1.54 millones de córdobas. El evento, además, tiene el apoyo del Ministerio de Educación (Mined), el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el estatal Canal 6 y la Red de Jóvenes Comunicadores, el brazo mediático de la Juventud Sandinista, y el semillero de los “talentos” que ubican en el conglomerado de medios de comunicación que manejan.

Según la información divulgada exclusivamente en los medios sandinistas, el encuentro de dos días se enfocó en desarrollar ideas que sean aplicados en la Comisión Interinstitucional de Fomento de la Economía Creativa y Naranja que dirige Camila Ortega Murillo, quien también con apoyo de instituciones estatales realiza el evento de moda Nicaragua Diseña, cuyo financiamiento se maneja bajo total discreción.

Fondos para publicidad, comida y local

Según los documentos oficiales revisados por Despacho 505, los 1.5 millones de córdobas asignados para la realización del Hackathon Nicaragua 2019 fueron repartidos para pagar local, comida y publicidad.

En publicidad el Inatec pagó 280,000 córdobas. Consta que la promoción mediática del festival tecnológico se concentró entre Viva Nicaragua Canal 13, TN8 y el estatal Canal 6, los dos primeros de carácter privado, propiedad de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para el montaje del evento el Inatec desembolsó 460,000 córdobas a la empresa Play Marketing, S.A., según consta en el Sistema de Compras y Contrataciones del Estado. La institución había proyectado en el Plan Anual de Compras C$500,000 para ese fin. El prestador del servicio fue oferente único, se indica en la adjudicación de la licitación.

Otros 487,267.88 córdobas fueron destinados al pago de alimentación de las 180 personas invitadas el evento, a la Compañía Hotelera de Nicaragua, razón social con la opera Crown Plaza, es decir, 2,707 córdobas por los dos días, algo que podría considerarse un lujo en un país cuyo deterioro económico impacta a los sectores más pobres, al punto que este año al menos dos de sus seis millones de habitantes se verán obligados a sobrevivir con 1.8 dólares diarios, lo que al cambio oficial equivale a 67,38 córdobas.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en su primer Informe de Coyuntura Económica 2019, advirtió que si Daniel Ortega no busca una salida política a las crisis y la extiende hasta hasta 2021, la mitad de los nicaragüenses serán más pobres, llegando a indicadores de la década de 1990.

Más pagos

De igual forma, el Inatec reportó el pago de C$325,676.06 en concepto de local y audiovisuales, al Crown Plaza, a pesar que el festival se realiza en el Centro de Convenciones Olof Palme, bien estatal bajo la administración del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

El Evento fue inaugurado el sábado 9 de noviembre por Camila Ortega y Loyda Barreda, directora del Inactec, además participaron Salvador Vanegas, asesor presidencial para temas de Educación, y Guadalupe Padilla, de la Red de Comunicadores de la Juventud Sandinista.

“Este festival tecnológico es el evento más grande del país, relacionado a innovación y tecnología, impulsado por el buen gobierno para promover el talento habilidades, destrezas, conocimientos de la juventud nicaragüense en el diseño de aplicaciones móviles y web”, declaró Barreda.

¿Qué es un hackathon?

“El hackathon es dedicarle un día o dos a un problema y encontrar formas nuevas de resolverlo. Juntas a gente curiosa, ingeniosa en grupos (a veces interdisciplinarios) para que inventen algo nuevo”, indica Manuel Díaz, quien como experto en la materia valora de forma positiva la apuesta por aprovechar la tecnología para resolver o crear cosas que tengan un beneficio para la sociedad.

¿Cuál es el perfil de los talentos a convocar? En su mayoría hackers, responde Díaz tras aclarar que no tiene nada que ver con el genio en computación que utiliza sus habilidades para violar sistemas o ejecutar golpes que presentan las películas.

“Hacker no es eso que se ve en las películas. Hacker es el que encuentra formas innovadoras, eficientes, más rápidas, de hacer algo, a veces esas formas no son del todo legal o simplemente aceptadas, pero la gracia es que piensan “out of the box” (fuera de lo convencional)”, aclara.

Una limitante de la versión nicaragüense del Hackathon, dice el creador de Bacanalnica, es que “es un evento que sólo beneficia a los que participan. En este caso se extiende a estudiantes universitarios, seguro la mayoría son sandinistas, pero no todos”, comenta.

