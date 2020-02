A través de un comunicado la Dirección General de Ingresos, DGI informó que publicarán la lista de los contribuyentes que se encuentren en situación de morosidad.

“La DGI informa a los contribuyentes en estado de morosidad que de conformidad con el artículo 146 numeral 16 del Código Tributario de la República de Nicaragua, se faculta a la DGI a publicar la lista de deudores con la administración tributaria.

En consecuencia se insta a que los contribuyentes que se encuentran en situación de morosidad, se acerque lo antes posible a sus respectivas administraciones de renta con el propósito de solventar sus adeudos” reza el comunicado divulgado en el sitio web de la DGI.

Julio Francisco Báez economista con especialidad en finanzas públicas y tributación aseguró en twitter que la divulgación de esta lista viene atizar el fuego de la desobediencia tributaria en la que se encuentran algunos ciudadanos que reaccionaron de esta forma por la represión desatada en abril del 2018 contra la población desarmada.

¿Por qué hoy 4 de febrero la DGI decidió atizar el fuego de la desobediencia tributaria, amenazando con publicar lista de contribuyentes deudores? ¿Reavivará hogueras esta gravísima violación constitucional del sagrado derecho de la privacidad fiscal? ¡Cámaras y gremios, actúen! — Julio Francisco Báez Cortés (@kikobaezc) February 5, 2020

El Cronista deportivo Edgar Tijerino dijo en su programa radial que no se puede hacer nada contra un aparato represivo. “Nada, nada más de lo que se está haciendo, salgamos a la calle para que nos arruinen, no podemos protestar, no paguemos los impuestos, no se puede nada, no se puede hacer nada contra un cuerpo armado, contra un cuerpo represivo, contra un cuerpo sanguinario no se puede hacer nada” manifestó Tijerino.

El destacado periodista aseguró que la población está sometida a un aparato represivo. “Nuestra voluntad está restringida con un aparato represivo nunca antes visto, pretenden tranquilamente que se cierre el último medio escrito, esto no es una victoria es una derrota, los impuestos una derrota, están afectando a todo el mundo como decía Kiko Báez, esto no tiene color aquí para los azules y blanco y para los que no son azul y blanco. Aquí se fregaron todos” sostuvo el cronista Tijerino.