Esta semana el régimen de Daniel Ortega aprobó el nuevo ajuste al salario mínimo por el 2.63% que entrará en vigencia a partir del 1 de marzo de 2020 hasta el 8 de febrero de 2021. Sin embargo, el economista Luis Murillo calificó de “insignificante y ridículo” en comparación a la devaluación de la moneda e inflación.

Algunos se preguntarán ¿Cuánto representa este 2.63% en córdobas para las diferentes actividades económicas?

Para el sector Agropecuario que devengaba C$ 4,176 córdobas el aumento es de 109.84 córdobas, el sector pesca representó un aumento de C$ 167.02 córdobas, minas y canteras C$ 197.27 córdobas, industria manufacturera C$ 147.69 córdobas, micro y pequeñas industrias artesanal y turística nacional C$118.02 córdobas, uno de los sectores que registra el mayor incremento será el sector construcción, establecimientos financieros y seguros en C$245.81 córdobas.

A Continuación les presentamos una gráfica de las diferentes actividades económicas que contiene el salario actual, el nuevo ajuste y el aumento aprobado.

Respecto al ajuste aprobado, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerri, aseguró que acatarán el reajuste, pero lamentó que el Ministerio del Trabajo tomó como variable una cifra de crecimiento económico “errónea”.

“Nosotros vamos a acatar, nosotros no estamos en contra que se dé una revisión, por supuesto para los colaboradores que están en la formalidad, desde ese punto de vista, sin embargo recordemos que no es el único incremento que empresas formales están teniendo”, dijo Aguerri.

El economista Luis Murillo calificó de “irrisorio” el incremento en comparación a la devaluación de la moneda e inflación.

“Éste aumento irrisorio, es casi una burla hacia la población que ha perdido su poder adquisitivo en casi 12.6% tomando en cuenta la devaluación del 3% de inflación del 6,4%” expresó el economista.

Este ajuste también desencadenó críticas por ciudadanos en las redes sociales, por ejemplo el economista Juan Sebastian Chamorro, calificó de mísero incremento considerado el más bajo de toda la década.

El mísero incremento en el salario mínimo es el más bajo de toda la década, que promedió 10.5%. No cubre ni la inflación. La dictadura está mal de plata y no quiere incrementarle el salario a los funcionarios. Esto afecta a los empleados en general. Otra crueldad de la dictadura.

— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) February 7, 2020

El cronista deportivo Edgar Tijerino retó a cada diputado, magistrado y funcionario a vivir con el salario mínimo que tiene los pobres trabajadores "ignorados y golpeados", manifestó

Deberian obligar a cada diputado, magistrado y funcionario, a vivir una semana con el salario mínimo, sin acceso a sus “ahorritos milagrosos”. Morderían el leño y se percatarían de la burla que es ese aumento mínimo. Pobres trabajadores por siempre ignorados y golpeados. — Edgar Tijerino (@EdgarTijerino) February 7, 2020

El incremento se aplicará a nueve actividades económicas, a excepción del régimen de zona franca. Es importante señalar que la empresa privada no participó en las negociaciones del salario.