La Bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, con mayoría en la Asamblea Nacional aprobó la creación de cuatro empresas estatales por órdenes directas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes buscan esquivar las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las empresas DNP Petronic e Inversiones Zanzibar S.A

Las cuatro empresas creadas por Ortega Murillo corresponden a Empresa Nicaragüense del Gas (ENIGAS), Empresa Nicaragüense de planteles de almacenamiento y distribución de hidrocarburos (ENIPLANH), Empresa nacional de exploración y explotación de hidrocarburos (ENIH) y Empresa nicaragüense de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos (ENICOM).

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Jimmy Blandón "Estas cuatro empresas son lo que antes era Petronic, ahora lo están distribuyendo en estas cuatro empresas para evadir las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en caso que los vuelvan a sancionar" .

El Jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, defendió la creación de estas empresas, sin embargo no explicó cuáles son las empresas que ya importan y distribuyen combustibles cuyos activos pasan a ser de la estatal Empresa de Importación, transporte y distribución de hidrocarburos, ENICOM.

Otro diputado sandinista que defendió a capa y espada la creación de estas empresas fue el diputado José Antonio Zepeda, quien a través de un viejo argumento culpó a gobiernos liberales sobre la privatización de ciertos servicios.

“En tiempos de Alemán se creó la empresa ENACAL como una empresa del Estado, en tiempos de Bolaños se creó la empresa ENEL de energía y en cada una de ellas no se pidieron auditorías se hicieron los trámites que corresponden, pero cuál es la diferencia ahora que se están creando estas empresas del Estado para garantizar el servicio público de manera estatal. ¿Cuál es la diferencia? con los gobiernos neoliberales eran para privatizar las empresas del Estado, esa es la pequeña diferencia nosotros estamos creando esta empresa para garantizar los servicios públicos, la distribución de petróleo, comercialización del gas y aquellos tiempo era la privatización” manifestó Zepeda en el hemiciclo.

La diputada del PLC, Azucena Castillo cuestionó esta acción que crea suspicacias “Un monopolio del negocio de hidrocarburos que había sido nacionalizado por la sanciones, un negocio privado de ALBANISA con sus socios y de ahí se origina que este gobierno tenga que salvaguardar eso intereses nacionalizando, nosotros nos opusimos porque se trata de hacer lo mismo que se hizo con BANCORP que se nacionalizó y luego fue sancionado. Sorprendentemente crean poderío económico estatal, que nunca el gobierno ha sido un buen ejecutor de negocio”

El economista Roger Arteaga señaló que la nacionalización de estas empresas no evitará que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los sancione. “Busca cómo evitar las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a PETRONIC e Inversiones Zanzíbar, eso no resuelve en nada la situación de Ortega pues aunque sea traspasado a otras empresas estatales, eso no resuelve el problema porque también puede ser sancionadas en cualquier momento. En cualquier hoyo que se meta de ahí lo van a sacar para ser sancionado él o las empresas que cree para disfrazar el negocio de familia gobernante”

A través de estas empresas Ortega pretende cuatro intervenir nuevamente en toda la cadena del negocio de la importación, almacenaje, distribución y comercialización de gas, combustibles y hasta en la exploración de petróleo en Nicaragua.