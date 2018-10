*Edorial|Por Miguel Mora Los cobardes paramilitares y policías esbirros del dictador hoy dispararon y amenazaron de muerte al equipo que encabezaba nuestra compañera Leticia Gaitán cuando se dirigía a dar cobertura a la masacre que hoy los Ortega Murillo ordenaron una vez mas contra el heroico pueblo de Masaya.

Nos interceptaron y robaron otra cámara ademas de la propiedad personal de los reporteros; su celulares, carteras, dinero y hasta relojes. En su Hilux tipo escuadrones de la muerte dispararon contra los periodistas los encañonaron y les ordenaron tirarse al suelo. Encañonando con akas los cobardes matones del dictador le gritaban al oído a Letty que si era tan valiente ahora como cuando le dijo en su cara al sátrapa de Moncada lo cínico y mentiroso que era. Cobardes ¡¡ Esta joven periodistas es mil veces mas valiente que todos ustedes juntos !!! Cobardes mil veces cobardes, que pese a que andan armados hasta los dientes y con licencia para matar que les ha otorgado el carnicero del Carmen ocultan su rostro con pánico de que el pueblo sepa quienes son. Pero hoy mas que nunca deben estar mas que claros que aunque nos roben todas las cámaras y nos amenacen de muerte 100% NOTICIAS continuara al lado de su pueblo, no dejaremos de informar la verdad NUNCA. Tambien nuestros colegas de Canal 12 sufrieron la misma suerte. Nuestra solidaridad total. El que hierro mata a hierro muere. Tengo entendido que nuestros equipos robados ya fueron entregados a los canales oficialistas. No quisiera estar en los zapatos de los dueños de estos medios oficialistas o de los camarógrafos y reporteros de los canales de los hijos del dictador. No veo como puedan salir a las calles. Ellos creen que solo le dispararon a Letty y a su camarógrafo y demás colegas, ellos creen que robaron y amenazaron a una indefensa joven mujer periodista. Ellos lo hicieron contra todo un pueblo y lo siguen haciendo. Hoy apuestan a controlar Masaya. Pobres diablos, desesperados. Podrán quitar hoy los tranques, podrán matar y herir a mas ciudadanos hoy, pero mañana esos tranques y barricadas se multiplicaran al igual que la ira popular que terminara con todos y cada uno de ustedes asesinos y cobardes. Lamentablemente habrán muchos heridos y mas muertos de parte de la población indefensa que frente a una banda de delincuentes y terroristas fuertemente armados con Akas, escopetas y pistolas no tienen mas que tiradoras y lanza morteros. Solo el pueblo salva al pueblo !! Llamamos a la solidaridad a todos los niveles con los periodistas que estamos en la primer linea de la batalla por la democratización de Nicaragua. Este dictadorzuelo carnicero del Carmen debe salir ya del poder. El paro nacional indefinido hasta que lo saquemos de su madriguera viene mas temprano que tarde. Que Dios bendiga a Nicaragua.