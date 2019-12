Nos reunimos con el vicepresidente Pence para hablar sobre la libertad de prensa. Aquí es por qué es importante.

9:05 a.m.

Mike Pence y Adam Schiff sirvieron una vez como copresidentes del Caucus Freedom of the Press. Ahora Pence sirve a un presidente que amenaza la libertad de prensa.

En la medida que la defensa de la libertad de prensa ha sido una preocupación bipartidista se sugiere por el hecho de que, como miembro del Congreso, Mike Pence se desempeñó como copresidente del Caucus de Libertad de Prensa, junto con Adam Schiff.

"Si crees en un gobierno limitado, entiendes que el único control del poder del gobierno en tiempo real es una prensa libre e independiente", dijo Pence en el piso de la Cámara en 2005, cuando estaba presionando por una legislación para proteger a los periodistas y sus periodistas, fuentes.

Hoy, por supuesto, Schiff encabeza las audiencias de juicio político contra el presidente Donald Trump, y Pence es el vicepresidente de una administración que ha librado una guerra implacable contra la prensa.

Los ataques de Trump a los medios de comunicación, aunque divisivos y polarizadores en los Estados Unidos, están causando daños mucho mayores en lugares de todo el mundo donde los gobiernos autoritarios están encarcelando a periodistas en un número récord o, como fue el caso del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi, asesinándolos con impunidad.

Ganadores de Pence y libertad de prensa

El lunes fui a ver al vicepresidente Pence con un grupo de valientes periodistas de Pakistán, Nicaragua, Tanzania, India y Brasil. Estos periodistas estaban en los Estados Unidos para recibir premios de libertad de prensa del Comité para la Protección de los Periodistas, la organización que lidero. Los honramos por arriesgar sus vidas para traernos las noticias.

Los periodistas compartieron una variedad de experiencias. Neha Dixit describió el ataque de odio que ha sufrido en la India por publicar historias sobre tráfico sexual y otros temas delicados. Patrícia Campos Mello, quien informó sobre la presunta corrupción en Brasil, dijo que el presidente Jair Bolsonaro ha emulado la retórica de Trump, desatando un torrente de amenazas de muerte y acoso en línea. Bolsonaro incluso llegó a cancelar la suscripción del gobierno a su publicación, Folha de S.Paulo, después de que Trump prohibió a The New York Times y The Washington Post de la Casa Blanca.

Varios de los periodistas expresaron preocupación por la proliferación de leyes que penalizan las "noticias falsas" y las formas en que estas leyes se utilizan para dirigirse a los medios críticos.

Zaffar Abbas, editor de Dawn, uno de los principales periódicos de Pakistán, pidió a Pence que defienda a los periodistas que trabajan en el desarrollo de las democracias en todo el mundo.

Mientras tanto, Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes fueron encarcelados en Nicaragua en represalia por sus informes críticos, agradecieron a Pence por el apoyo que habían recibido del gobierno de los Estados Unidos, que dijeron ayudaron a sacarlos de la cárcel.

La acusación mantiene a los líderes separados

El vicepresidente estaba profundamente comprometido con estas historias y reafirmó su compromiso con la libertad de prensa. Eso es importante, pero la realidad es que la investigación de destitución se está polarizando, y es difícil imaginar que nuestros líderes políticos se unan nuevamente para defender este principio crítico.

Es por eso que el pueblo estadounidense debería independientemente de cómo se sienta con respecto a los procedimientos de juicio político, muchos estadounidenses están pegados a las noticias y queremos saber y comprender lo que está ocurriendo en Washington. Ese es el papel de una prensa libre, que enfrenta nuevos desafíos en este país, desde la disminución de las noticias locales hasta la acción legal dirigida a las fuentes de los periodistas.

Este mes, junto con nuestros socios en el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa y más de 40 organizaciones de medios en todo el país, lanzamos una nueva campaña llamada Protect Press Freedom. La campaña busca educar a los estadounidenses sobre las amenazas a la libertad de prensa, celebrar el periodismo diverso que mantiene informado al público y movilizar a los ciudadanos para defender la libertad de prensa, sin importar las noticias que sean importantes para ellos.

Hay otra razón por la que pedimos a todos los estadounidenses que se mantengan firmes por la libertad de prensa, y eso es para fortalecer a los periodistas de todo el mundo que trabajan sin la protección de la Primera Enmienda. Sus informes no solo informan a sus propias sociedades sino que también llegan a una audiencia global. Los periodistas que se reunieron con el vicepresidente Pence le dijeron que les gustaría que Estados Unidos fuera un aliado y una inspiración. Parecía entender esto. Esperemos que pueda persuadir a su jefe.

Joel Simon es director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas. Sígalo en Twitter @Joelcpj

