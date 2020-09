Latinos en la televisión de Estados Unidos: ¿por qué son tan pocos?

La lucha por la visibilidad de los latinos en los medios de comunicación de habla inglesa ha llevado a las conductoras de TheTRENDTalk Show a apostar por un cambio de esquemas.

Dos carismáticas latinas están decididas a visibilizar a su gente en la televisión estadounidense por medio de lo que mejor saben hacer: el periodismo. Pero no un periodismo cualquiera, sino uno inclusivo. Ambas dijeron a la Voz de América que la falta de representación de hispanos es evidente en los canales de Estados Unidos por los estereotipos que aún se tienen en torno a esta comunidad.

Con la mente puesta en romper esquemas, después de años de trayectoria en el ambiente artístico y el mundo de la comunicación, Bel Hernández y Marabina Jaimes se aventuraron a lanzar el proyecto TheTRENDTalk Show en la cadena MeTV, de Los Ángeles, un programa que gracias a mucho esfuerzo iniciará su cuarta temporada el próximo 4 de octubre con un episodio especial con motivo del Mes de la Herencia Hispana.

Dicha temporada, en la que ambas se estrenarán como productoras, se centra en dar espacios y resaltar el rol único que desempeñan los profesionales latinos en sus respectivos campos, utilizándola como una plataforma que apoya y fomenta la diversidad y la inclusión. A la fecha han producido 50 episodios desde casa.

Marabina -de raíces mexicanas y puertorriqueñas- explicó a VOANoticias que los latinos siguen siendo una rareza en la televisión en inglés, a pesar de que la proporción de dicha población es amplia en EE.UU.

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos actualmente hay cerca de 31,7 millones de hispanos en territorio estadounidense. Entonces, cabe preguntarse: ¿por qué tan pocos son tomados en cuenta para trabajar en las televisoras o medios estadounidenses?

Marabina cree que se debe a los estereotipos. “Siempre nos preguntábamos entre nosotras, como actrices latinas tratando de trabajar en Hollywood, ¿es que siempre tenemos que salir con el estereotipo? ¿es que cada personaje se tiene que llamar María o siempre el personaje es un pandillero?”.

Es a raíz de lo anterior que decidieron “tomar el toro por las astas”, según sus propias palabras e iniciaron una cruzada por destacar el trabajo creativo y profesional de la comunidad que está Hollywood y, al mismo tiempo, formar parte de ese proyecto, el cual es transmitido en inglés.

Bel, quien le da la sazón de México al programa, afirma desde su experiencia que muchos de los latinos en Estados Unidos prefieren la televisión en inglés y en su gran mayoría no se sienten representados. “Marabina y yo hemos estado en el medio por muchos años” y ese tiempo -afirma- les ha servido para robustecer la lista de entrevistados, los cuales van desde los que poseen una gran trayectoria, hasta los que recién inician, de los que se consideran madrinas, como es el caso del actor guatemalteco Benjamín Levy Aguilar.

Al hablar del papel de los latinos en EE.UU., ambas coinciden en que su aporte ha sido invaluable, en especial en estados como el de California. Sin embargo, opinan, la historia del país habla muy poco o nada de ellos.

“Nosotros hemos dado tanto a Estados Unidos y somos parte de su historia y eso es lo que en el proyecto TheTRENDTalk Show queremos decirle a la gente que tenemos una bella herencia y que este país no sería lo que es, si no fuera por nosotros”, apunta Bel.

Bel y Marabina quieren que se deje de perpetrar la imagen del hispano como negativa, que industrias como Hollywood paren de proyectar solo lo negativo o de hacer ver que su folclore o identidad cultural es negativa.

“Lo que le pedimos a los cineastas y productores es que se reten más, que borren ese estereotipo, es muchas veces a causa de ellos que no podemos progresar…Tenemos otras historias” dice Marabina.

Bel por su parte afirma que también es importante que los latinos comiencen a hacer sus propias historias, no las que otros quieran contar y un ejemplo de esto son ellas mismas “al principio no nos querían, no querían a unas latinas al frente” puntualiza.

Bel cree firmemente que “TheTRENDTalk los deja decir su historia” y permite que los diversos públicos, incluyendo el anglosajón conozca a los latinos tal y como son, por eso el primer programa de la nueva temporada se llama ¿Cómo te identificas?

Los que han logrado posicionarse

Marabina habla de algunos proyectos o artistas latinos que se han convertido en íconos en la televisión anglosajona y con los que han tenido la oportunidad de hablar como es el caso de 'The Baker and the Beauty', que es uno de los pocos proyectos con un elenco completo de actores latinos y que es transmitido por ABC.

La cadena televisiva también tiene otros programas con actores multiculturales que le han dado buenos resultados, como es el caso de 'Modern Family', un proyecto que convirtió a Sofía Vergara en la única mujer latina entre las mejor pagadas de la televisión.

Esta sitcom fue el primer drama exitoso protagonizado por una latina desde 'Ugly Betty', también de ABC, cuya protagonista, America Ferrera, repitió éxito televisivo en la serie 'Superstore', de NBC. Otra latina que ha brillado especialmente en los últimos tiempos en las pantallas estadounidense ha sido Gina Rodríguez, por su papel en 'Jane the Virgin', de CW.