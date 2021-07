"Black Widow" es el mejor estreno en cines de EE.UU. durante la pandemia

Los Ángeles (EE.UU.), 12 jul (EFE).- "Black Widow", la primera película de Marvel tras casi dos años de espera, recaudó este fin de semana 80 millones de dólares en los cines de EE.UU. y Canadá, convirtiéndose en el mejor estreno desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

La cinta protagonizada por Scarlett Johansson superó los 70 millones que ingresó "Fast & Furious 9" en su lanzamiento a finales de junio, con los que mantenía el récord del mejor estreno en cines norteamericanos desde "Star Wars: The Rise of Skywalker" en 2019.

PUEDE LEER: Artistas puertorriqueños se vuelcan con Cuba en un momento histórico

Además, "Black Widow" sumó otros 78 millones de dólares en el mercado internacional (fuera de EE.UU. y Canadá) y 60 millones en ventas a través de la plataforma de "streaming" Disney+, con los que superó los 215 millones de recaudación en todo el mundo.

La película de Marvel se acerca así a la novena entrega de "Fast & Furious", que después de 3 semanas en cines se ha convertido en la película más taquillera del mundo desde que comenzó la pandemia del coronavirus en 2019, tras alcanzar los 500 millones de dólares.

Desde el año pasado, Disney estrena sus películas de manera simultánea en cines y en Disney+ (por un precio de 30 dólares en EE.UU.), aunque los datos de "Black Widow" despejan el futuro para las salas, ya que hay público que prefiere ver los nuevos filmes en la gran pantalla.

Respecto al resto de la taquilla estadounidense, "F9" se conformó con la segunda posición al sumar 10 millones de dólares en venta de entradas.

Un peldaño más abajo estuvo la cinta animada "The Boss Baby: Family Business", en la que participa Eva Longoria, y que recaudó 8 millones de dólares en segunda semana.

"The Forever Purge", una cinta dirigida por el mexicano Everardo Gout y protagonizada por estrellas latinas como Ana de la Reguera, Verónica Falcón y Alejandro Edda, bajó a la cuarta posición con 6,7 millones de dólares.

Finalmente, "A Quiet Place Part II" se confirma como una de las cintas más rentables del verano, ya que en su séptima semana en cartelera se mantuvo como quinta opción y sumó 3 millones de dólares a una recaudación que supera los 150 millones solo en Estados Unidos.

Finalmente, "The Conjuring" e "In The Heights" no superaron el millón de dólares y confirmaron su pobre recepción en taquilla.