Angelina Jolie comanda en Roma a sus "Eternals", multiculturales y paritarios

Roma, 24 oct (EFE).- Angelina Jolie ha liderado la llegada a Roma de los "Eternals", un equipo de superhéroes que marca una nueva era en la casa Marvel, multiétnica y paritaria, que depara además numerosas sorpresas futuras a su legión de seguidores.

"Me siento privilegiada porque amo esta historia y la diversidad y la inclusión que representa el reparto y esta familia. Espero que se convierta en lo habitual", abogó la actriz en la presentación, en la clausura de la Fiesta del Cine de Roma.

La casa Marvel ensancha su universo cinematográfico con su entrega 25, los "Eternals", adaptación de los cómics de Jack Kirby (1978) rodada por Chloé Zhao, que da una vuelta de tuerca a su carrera tras películas como la oscarizada "Nomadland" (2020).



UNA APUESTA POR LA DIVERSIDAD

La película parte en el mundo que dejó la "Avengers: Endgame" (2019), habiendo recuperado la mitad de la población que había perecido tras el mortal chasquido de dedos del villano Thanos.

En este contexto, el de un mundo en aparente normalidad, surgen los malvados "Deviants" para amenazar nuevamente a la raza humana, lo que obliga a tomar las armas a los "Eternos", una raza alienígena creada por dioses y que vive infiltrada en la Tierra desde hace miles de años.

Lo primero que llama la atención es un equipo de súperhéroes de diferentes culturas. En el reparto, paritario, hay dos héroes asiáticos, interpretados por la británica Gemma Chan y el coreano Don Lee; otro paquistaní (Kumail Nanjiani), una hispana, Salma Hayek, o dos negros, los estadounidenses Lauren Ridloff y Brian Tyree Henry.

Pero ese escuadrón de salvadores también tiene la forma de un alegato por la diversidad. Marvel ha optado por primera vez por hacer a uno de sus personajes no solo homosexual, sino también felizmente casado y con hijo, y otra usa el lenguaje de signos para comunicarse con sus compañeros de batalla.

La directora explicó en la rueda de prensa que cuando se sumó al proyecto ya había un "brillante" tratamiento de guion de la Marvel pero su intención fue dar un toque especial a los héroes.

"Se eligió crear a unos personajes fuera de los esquemas habituales. Dimos un paso atrás para elaborar un universo mucho más amplio y contar historias que otras películas no nos habían narrado", confesó la realizadora ante el público romano.

EL HEROÍSMO DAÑADO

La película ahonda en un arquetipo antiguo como la literatura y los mitos de la humanidad, la del héroe dañado, aunque en esta ocasión estos prodigios tiene un creador, por lo que tendrán que plantearse si cumplir sus designios o salirse de ellos.



Jolie da vida a "Thena", una poderosísima diosa guerrera capaz de dar forma a cualquier tipo de arma a partir de energía cósmica pero, a pesar de su fuerza y de sus habilidades, algo en su interior está roto.

"Todos tenemos cicatrices por los daños, yo también tengo mis heridas", reconoció la actriz, para augurar luego que la película pueda infundir fuerza a las personas que padezcan algún problema de salud mental, "sobre todo a los jóvenes", apuntó.

CASI NADIE QUIERE SER "ETERNO"

En esta característica juega en contra el paso de los años pues los Eternos han sido creados por sus padres celestiales precisamente para eso, para no morir.

Y la pregunta al reparto era casi oportuna: ¿Quién querría vivir para siempre? Solo la directora reconoció entre risas que no le importaría no morir, mientras que lo descartaron de lleno el resto de actores que la acompañaban Richard Madden, Kit Harrington, Jolie o Chan, esta última la única que ya había trabajado con la casa de cómics, en "Captain Marvel" (2019).



EL NACIMIENTO DE UNA SAGA



Los "Eternos" prometen al espectador volver y lo harán además con varias sorpresas en Marvel, para lo que se recomienda no levantarse de la butaca hasta el final de los créditos.

Una tiene que ver con la anunciada y esperada interpretación de Harrington, estrella de "Game of thrones", como Dane Whiteman, el "Caballero Negro" de los cómics de los Sesenta.

Mientras que otra de las sorpresas es el salto a la gran pantalla de Eros, otro superhéroe al que dará vida un famoso cantante. La familia crece y llegan curvas.

