Madrid, 28 ene (EFE).- El legendario concierto en la azotea de The Beatles se ha estrenado hoy al completo y con una mejorada mezcla de audio en varias plataformas de "streaming" como Spotify, Youtube y iTunes con motivo de celebración del 53 aniversario de la que fue la última actuación de la banda británica.

Con el título "The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance" el audio del concierto celebrado el 30 de enero de 1969 en la azotea de las oficinas centrales de Apple Corps en Londres ha sido mezclado y mejorado en estéreo y Dolby Atmos por los productores Giles Martin y Sam Okell, según un comunicado de Universal.

Se trata de diez cortes con las canciones, algunas de ellas en varias tomas, "Get Back", "Don't Let Me Down", "I've Got a Feeling", "One After 909", "Dig A Pony" y el corte "Jam/excerpt of "God Save The Queen", a lo largo de 38 minutos de escucha.

La reedición de este concierto, que se estrenará en cines IMAX en Reino Unido y EEUU, es el primer lanzamiento especial entre los eventos que celebrarán el 53 aniversario de este mítico show, que se inician este fin de semana pero generarán nuevos anuncios en los próximos meses.

Otras actividades previstas son la exposición que se abrirá el 18 de marzo en el Rock & Roll Hall of Fame, con instrumentos originales y objetos prestados por los propios Beatles, y que estará disponible para su visita hasta el mes de marzo de 2023.

Además, Norah Jones publicará a través de su canal de YouTube dos videos en homenaje a este último concierto, filmados junto a su banda en la azotea del Empire State Building de Nueva York, con las canciones "I've got a feeling" y "Let it be".

Por último, parte del elenco del Circo del Sol presentará un nuevo espectáculo con la canción "Get back" desde el escenario The Mirage en Las Vegas que podrá disfrutarse de manera gratuita desde el canal oficial del circo.