Schwarzenegger acusa a Putin de sacrificar a los jóvenes por su ambición

Los Ángeles (EE.UU), 18 mar (EFE).- El actor Arnold Schwarzenegger ha publicado un video en su cuenta de Twitter en el que pide detener la guerra en Ucrania y pregunta directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, "porqué sacrifica a los jóvenes por su propia ambición".

"Al presidente Putin le digo: tú empezaste esta guerra. Estás liderando esta guerra. Puedes detener esta guerra", exclama el actor estadounidense en un largo mensaje que reproducen medios estadounidenses y que fue grabado con subtítulos en inglés y ruso.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV