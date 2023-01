Miami se afianza como centro de producción de series y películas en español

En vista de los obstáculos que encontraron en Hollywood, Levy, Del Castillo y otros artistas como el colombiano Manolo Cardona han creado sus propias productoras

La explosión de películas y series en español está haciendo de Miami una especie de "Hollywood Latino", según dijeron a EFE actores, productores y directores, que aprovechan la oportunidad que les brinda la ciudad de hacer alianzas con sus pares, mientras Netflix y otras plataformas se vuelcan hacia otros mercados, como el asiático.



"Estamos empezando a retomar a la ciudad como un lugar para realizar las producciones", dijo el actor y productor cubano William Levy.



"Por ejemplo, mi próximo proyecto iba a ser en México y ahora se decidió hacerlo en Miami", indicó Levy en referencia a su próxima realización, "Hasta que te encuentre", que protagonizará para la cadena Telemundo.

"Es una respuesta al reconocimiento de la importancia del mercado latino y latinoamericano para las plataformas de streaming. Tanto que hasta ya hay plataformas enfocadas solo en producciones en español. Aún falta, pero vamos por buen camino", expresó.



Tras hacerse famoso como protagonista de telenovelas en México, el artista trató de abrirse camino en Hollywood, pero en un par de años se dio cuenta de que "a los latinos nos tienen en cajitas y si no luces o hablas como ellos creen que debes hacerlo, se te hace prácticamente imposible que te contraten".



Por eso decidió regresar a Miami y considera que "fue la mejor decisión". En días recientes se presentaron en la conferencia Content Americas dos producciones en las que encarna al personaje principal: la serie "Montecristo" de Vix, la plataforma de "streaming" de TelevisaUnivision, y "Hasta que te encuentre".



No es el único. Por ejemplo, la mexicana Kate del Castillo celebra en paralelo el éxito de la tercera temporada de "La Reina del Sur" en Netflix, a la vez que promueve la serie "Volver a caer", cuyo primer episodio ya está disponible en Vix.



Además, su serie "Armas de Mujer", filmada en Miami, se estrenó a finales de 2022 en la plataforma Peacock.

UNA MESA LATINA

En vista de los obstáculos que encontraron en Hollywood, Levy, Del Castillo y otros artistas como el colombiano Manolo Cardona han creado sus propias productoras. Esto les permitió desarrollar proyectos para latinos y expandir la industria en español.



"Ha sido genial ahora que hay tanta demanda internacional y lo será si baja", indicó Del Castillo, dueña de CholaWood Productions. Para ella, "si no te invitan a la mesa, hay que hacerse una".



A juzgar por los anuncios de plataformas internacionales como Netflix y Amazon Prime Video, la caída de producciones en español ya comenzó. De las 60 películas de Netflix para este 2023, sólo una es de habla hispana.



Los actores latinos también son escasos. Apenas está Jennifer López como protagonista en "The Mother", cinta que ella misma produjo con su empresa.



En contraste, Netflix anunció 33 nuevas películas y series hechas en Corea del Sur.



"Son ciclos. Por eso hay que hacernos nuestros propios espacios y no depender de otros mercados y decisiones de ejecutivos que no tienen interés especial en el propio", manifestó Levy durante la presentación de los proyectos de Telemundo en Content Americas, que reunió a los principales ejecutivos audiovisuales del continente.

LA ALIANZA HISPANA Y LONGEVA

El productor español Víctor García, quien escogió a Miami como el principio y el final de su nueva serie, "Los artistas", está convencido de que la industria ha descubierto el secreto de la longevidad de la demanda de las producciones en español.



"Se están desarrollando cada vez más asociaciones entre productoras de los diferentes países de habla hispana y hemos encontrado el tesoro de las coincidencias, de encontrar que compartimos las mismas formas de vivir las emociones y de contar historias desde lo emocional", afirmó.



La serie, basada en un guión original de la escritora española María Dueñas, está protagonizada por Maxi Iglesias y Ximena Romo. Ambos pasaron dos semanas en la ciudad filmando las primeras y las últimas semanas de la producción.



"Miami es un punto de encuentro y, cuando tenemos suerte, el lugar donde filmamos", agregó García, quien se declaró "enamorado" de la luz del sur del estado de Florida y "agradecido" de que los hispanohablantes hayan "dejado los complejos y dejado de copiar lo que hacen los demás".



Como ejemplo destacó el que las series en español que más éxito han tenido a nivel internacional como "La Casa de Papel", "Pálpito" y "Quién mató a Sara" tenían el melodrama como base emocional. Las dos últimas fueron escritas por Leonardo Padrón y José Ignacio "El Chascas" Valenzuela, reconocidos guionistas de telenovelas residentes en Miami.



Para Levy y Del Castillo, mientras se mantenga la identidad cultural y la calidad, el público apoyará los productos en español.