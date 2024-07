Sofía Vergara es nominada al Emmy a mejor actriz de serie limitada por 'Griselda'

Equipo de Periodistas

Sofía Vergara recibió este miércoles una nominación al Emmy a mejor actriz de una serie limitada por su interpretación en 'Griselda' de Netflix.



La actriz colombiana competirá por el galardón junto a personalidades de la talla de Jodie Foster, nominada por 'True Detective: Night Country', o Naomi Watts, quien protagoniza la serie 'Feud: Capote vs. The Swans'.



El resto de las actrices nominadas en este apartado son Brie Larson por 'Lessons in Chemistry' (Apple TV+) y Juno Temple por 'Fargo' (FX) y la ganadora se dará a conocer cuando el próximo 15 de septiembre se lleve a cabo la 76 edición de los Emmy.



Con esta candidatura, Vergara suma cinco nominaciones a estos premios a lo largo de su carrera, quien anteriormente había sido considerada solamente por su trabajo en la serie de comedia 'Modern Family'.





En 'Griselda', la colombiana da vida a la 'narcomadrina' Griselda Blanco, que enseñó a Pablo Escobar el negocio y a ejercer la violencia sin miramientos, encargada de llevar cocaína a Miami en las décadas de 1970 y 1980.



La serie se sumó a las producciones audiovisuales de Netflix sobre narcotraficantes en Latinoamérica y mostró el ascenso de la que se convertiría en 'la reina de la coca' en un mundo criminal en el que imperaba el machismo.



Para interpretar dicho papel, la actriz tuvo que atravesar por una transformación física que incluyó dientes postizos, así como nariz y cejas falsas.



Los nominados a los premios Emmy fueron elegidos por los 22.000 miembros votantes de la Academia de Televisión de EE.UU. y los ganadores se darán a conocer el 15 de septiembre cuando se lleve a cabo la gala en el Teatro Peacock de Los Ángeles.