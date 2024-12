'Cien años de soledad' en Netflix complementa la novela, dice hijo de García Márquez

Equipo de Periodistas

Diciembre 09, 2024 07:37 PM

El mundo de Macondo ambientó este lunes la alfombra roja de 'Cien años de soledad', la serie de Netflix basada en la novela de Gabriel García Márquez que, para Rodrigo García Barcha, uno de sus hijos, es un proyecto hermano de la gran obra de su padre.

Un escenario que evoca el pueblo fundado por José Arcadio Buendía, con vegetación tropical, paredes de cañabrava, techos de palma y flores amarillas albergó en Bogotá la alfombra roja por la que desfilaron los protagonistas, directores y productores de la serie cuya primera parte se estrenará mundialmente este 11 de diciembre.

"Es una experiencia diferente y hay que tratar de apreciarla por lo que es, no comparando el libro constantemente; para mí son proyectos hermanitos que se complementan", dijo a EFE Rodrigo García Barcha, que junto con su hermano Gonzalo es uno de los productores ejecutivos de esta adaptación para Netflix.

En su opinión, pasar de leer 'Cien años de soledad' a verla en la pantalla "es una experiencia personal para cada quien".

"Yo tengo una historia evidentemente muy antigua y muy íntima con el libro, entonces yo no lo estoy viendo y tratando de comparar; yo olvido el libro y trato de apreciar la serie como la serie. Por supuesto hay todos los lazos del mundo, pero no, para disfrutarla me liberé de decir esto sí, esto no; esto se parece, esto no se parece", afirma.

La serie, que está compuesta de dos temporadas de ocho capítulos cada una, dirigidos de manera alternada por la colombiana Laura Mora y el argentino Alex García López, traslada a la televisión, de la manera más fiel y cuidadosa posible, la magia con la que García Márquez, nobel de Literatura de 1982, lleva al lector al universo de Macondo.

"El reto más grande inicialmente fue el de la decisión (de llevarla a la pantalla) porque durante mucho tiempo siempre se supo que Gabo estaba bastante renuente, pero también su resistencia era que se hiciera una película de dos o tres horas donde no cabía la novela entera, que por las necesidades de los presupuestos se hiciera con actores de Hollywood, en inglés", explica su hijo.

Sin embargo, eso cambió y con Netflix "se hizo realidad la posibilidad de hacerlo en español, en Colombia, en las horas que fueran necesarias, con todos los recursos; fue cuando empezamos a considerarlo mi hermano, mi madre y yo, y creo que se ha hecho bajo las mejores condiciones, entonces estamos muy optimistas de que guste mucho", agrega.

La magia de los personajes

El elenco es mayoritariamente colombiano, aunque también hay actores de otros países, como el español Moreno Borja, que interpreta al entrañable personaje de Melquiades, o el peruano Salvador del Solar, quien encarna al Teniente Moncada, amigo y al mismo tiempo enemigo del coronel Aureliano Buendía.

Fue algo "mágico", afirma Borja a EFE sobre su papel y añade que tanto él como el director Álex García y el resto del equipo tenían claro que con Melquiades "había que crear, nunca mejor dicho, ese realismo mágico de mayo que tanto representa la obra".

"Melquiades fue cogiendo forma y siempre mostrando esa parte humana y amable pero sin perder nunca en la interpretación esa otra parte como es el misticismo, lo carismático y lo casi sobrenatural (...) y creo que eso lo hemos conseguido", subraya.

Borja, nacido en Málaga (España), agrega: "Melquiades y yo tenemos algo en común, y es que los dos somos gitanos, y había muchas partes de Melquiades que como gitano yo entendía".

En el elenco destacan igualmente actores como Marco Antonio González (José Arcadio Buendía joven), Diego Vásquez (José Arcadio Buendía adulto), Susana Morales (Úrsula Iguarán joven), Marleyda Soto (Úrsula Iguarán adulta) y Claudio Cataño (Aureliano Buendía).

"Estamos hablando de uno de los personajes femeninos más importantes de la literatura latinoamericana y de repente saber que yo le voy a dar cuerpo, voz, espíritu, pensamiento a un personaje que va a saltar de las páginas a la vida real, pues evidentemente es un regalo muy grande", afirma por su parte Soto, quien se siente "afortunada" de haber podido encarnar a la matrona Úrsula Iguarán.

La misma percepción tiene la modelo Akima, que da vida a la fogosa Rebeca en la adaptación de la novela y quien a su paso por la alfombra roja siente que el universo "conspiró" a su favor para que fuera la escogida para este personaje y lo define como "un suceso muy mágico".

'Cien años de soledad', que fue publicada por primera vez en 1967 en Buenos Aires por la Editorial Sudamericana con una tirada inicial de 8.000 ejemplares, está considerada una obra maestra de la literatura universal que ha vendido más de 50 millones de unidades y ha sido traducida a más de 40 idiomas.