9:22 a.m.

40... y contando" es un tributo a las 4 décadas de trayectoria del sonero

Es una de esas voces imposibles de olvidar. Una de esas voces que, al escucharla, ya podemos identificar. Ha restado y sumado en sus canciones, se ha enamorado en sus temas, y también le ha cantado a la incertidumbre y al desamor.

Lo conocen como el Caballero de la salsa, es Gilberto Santa Rosa.

Zona Pop, el podcast de cultura pop de CNN en Español, inicia su serie de especiales por la celebración en Estados Unidos del Mes de la Herencia Hispana, rindiéndole tributo a la carrera del cantante puertorriqueño, que se encuentra promocionando su especial con HBO Latino, "Gilberto Santa Rosa: 40... y contando".

"40... y contando" es un tributo a las 4 décadas de trayectoria del sonero. Un homenaje que comenzó en República Dominicana con una serie de conciertos que se extenderán hasta el primer trimestre de 2019.

HBO Latino, parte de WarnerMedia, casa matriz de CNN en Español, emitió el pasado viernes 14 de septiembre uno de esos conciertos grabado en el mítico Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, frente al público que lo vio nacer.

“Que me hayan escogido a mi entre tantos buenos artistas es un gran honor y un privilegio, que HBO Latino haya acogido este proyecto para prácticamente ponerle broche de oro a esta gira de 40 años”, dijo Gilberto Santa Rosa a CNN en Español.

“Celebrar 40 años de carrera para cualquier artista en su país es una bendición muy grande, para mí pasa, para mí pasó. Yo tuve la dicha de comenzar mi carrera en Puerto Rico, desarrollarla ahí y aún vivir en Puerto Rico, entonces mi carrera donde mejor se conoce es en Puerto Rico”, agregó.

Lomas del Sol Night Club fue el lugar que lo vio nacer como solista en 1986. Desde esa presentación, el Caballero de la salsa ha pisado centenar de escenarios.

Pero, ¿se recuerda de ese día que por primera vez deleitó a un público en vivo con su voz?

“Nunca se me va a olvidar, fue un día 2 de agosto del año 1986, 9 años después de mi primera oportunidad de ser un profesional, que fue en un estudio de grabación, ese 2 de agosto de 1986 jamás se me va a olvidar(...) y ahí me presentó en sociedad, nada más y nada menos, que el Gran Combo de Puerto Rico, fueron mis padrinos”, recuerda el sonero.

¿Cómo mantenerse vigente en la era del género urbano?

Quizás la salsa no es uno de los géneros que encabeza actualmente las listas de streaming y viralidad de plataformas digitales. Pero para Santa Rosa eso no es una preocupación. El cantante dice que aprendió "a tiempo" el secreto para mantenerse vigente sin sacrificar su sonoridad.

“Yo pienso que hay que ser auténtico en lo que se hace. La sonoridad se puede ir modificando, lo que no podemos hacer es disparates musicales tratando de seguir una moda o determinado género que está de moda. Eso lo aprendí a tiempo y me ha permitido entonces tener un lugar en este género”

El especial de HBO, "Gilberto Santa Rosa: 40... y contando" está disponible en HBO NOW y HBO GO.

Te invitamos a que escuches la entrevista completa con Gilberto Santa Rosa en nuestro podcast, Zona Pop.

Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí. Y si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.