Esto es lo que comerá Bill Cosby en prisión

Bill Cosby dejó atrás un lujoso mundo de jets privados, sofisticadas suites de hotel y foie gras para su nueva vida como uno de los reclusos más notorios de la nación.

Con el delincuente sexual convicto de 81 años sirviendo de 3 a 10 años por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand, el Instituto Correccional Estatal de Pensilvania en Phoenix compartió algunas de las comidas servidas en las instalaciones donde ahora se lo conoce como el recluso número NN7687.

No hay trufas o caviar en el menú de la prisión, que cambia todos los días y ofrece opciones de carne y vegetarianos.

El desayuno del jueves consistirá en una taza de Bran Flakes, junto con jugo de fruta, dos rebanadas de pan tostado, leche y café.

Cheese pizza, burgers, macaroni and cheese, Italian sausage, cereal. Here's the menu of what Bill Cosby will be eating in prison pic.twitter.com/TEzl3g4ptg