Segunda entrega de "Wonder Woman" cambia su fecha de estreno

La película "Wonder Woman 1984", secuela de la exitosa película de superhéroes "Wonder Woman" (2017), cambia su fecha de estreno y será hasta el 5 de junio del 2020, que llegué a la pantalla grande, y no el 1 de noviembre de 2019, como se tenía planeado en un principio.

Gal Gadot, la encargada de interpretar a "Wonder Woman" en la gran pantalla, reveló con un mensaje en Twitter la nueva fecha de lanzamiento de esta película que volverá a contar con Patty Jenkins como directora.

"Tuvimos un tremendo éxito estrenando la primera película de Wonder Woman durante el verano así que cuando vimos la oportunidad de aprovechar los cambios en el panorama competitivo lo hicimos", señaló en un comunicado posterior el estudio Warner Bros.

"Wonder Woman" recaudó en todo el mundo $821.8 millones y se convirtió en todo un hito dentro del cine de superhéroes al contar con una mujer como protagonista y con otra como realizadora.

Las películas sobre "Wonder Woman" forman parte del universo cinematográfico que Warner Bros. está desarrollando sobre las historias de DC Comics.