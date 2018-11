Pixar lanza el tráiler de "Toy Story 4" donde presenta un nuevo juguete

Los estudios Pixar dieron a conocer este lunes el tráiler de la cuarta entrega de "Toy Story", lo que ha sorprendido a los fieles seguidores de la saga, que tendrán que esperar hasta el próximo verano para ver en la pantalla grande las aventuras de los inquietos juguetes liderado por Woody.

En el vídeo publicado en las redes sociales de Pixar se muestra cómo van apareciendo en la pantalla Woody, Buzz Lightyear, Jesse y los demás juguetes que han vivido grandes aventuras en las entregas anteriores.

Todos se muestran felices mientras están tomados de las manos, y avanzan frente a la pantalla.

De pronto aparece un nuevo juguete llamado Forky, que es un tenedor con ojos, que se siente fuera de lugar y así lo expresa. Esa situación hace que Woody se detenga, lo que provoca que los demás juguetes vayan chocando.

“Yo no pertenezco aquí”, dice Forky.

“¡No soy un juguete!”, insiste el nuevo personaje y sale huyendo.

"Oye, oye. Que alguien lo atrape antes de que eche un vistazo", dice Woody.

El tráiler se da a conocer a casi una década después de que se entrenara "Toy Story 3", que llegó a la pantalla grande en el 2010.

"Woody siempre ha estado seguro de su lugar en el mundo y que su prioridad es cuidar de su niño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade un nuevo juguete llamado Forky a su habitación, empieza una nueva aventura junto a viejos y nuevos amigos para mostrar a Woody cómo de grande puede ser el mundo para un juguete”, destaca Pixar en su canal de YouTube.

La cinta dirigida por Josh Cooley llegará a los cines el 21 de junio del 2019.

La producción está a cargo de Jonas Rivera ("Inside Out", "Up") y Mark Nielsen ("Inside Out").

"Toy Story" logró robarse el corazón de los niños y de sus papás desde su primera entrega en 1995, la segunda parte llegó a los cines en 1999.