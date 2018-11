Melania Trump muestra la ostentosa decoración navideña de la casa blanca

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, mostró parte de la decoración navideña, a través de un video compartido en su cuenta de Twitter y agradeció a los voluntarios por adornar la residencia presidencial.

La primera dama cubrió los pasillos de la Casa Blanca con el tema patriótico "Tesoros estadounidenses" que reconoce el "patrimonio único" de Estados Unidos.

"Este es un momento alegre del año en que decoramos la Casa Blanca para la temporada navideña", dijo la esposa de Donald Trump en un comunicado.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15