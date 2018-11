Disney quiere que Tom Hanks sea Geppetto en su nuevo film Pinocchio

Tom Hanks se encuentra en conversaciones para interpretar a Geppetto, el padre de Pinocchio, en la nueva adaptación de Disney de su clásico cuento animado de 1940, según informó Variety.

La idea del estudio es seguir renovando sus clásicos con animación computada y personas de carne y hueso, como lo hizo con "Beauty and the Beast" y como se verá el año que viene con el estreno de "Dumbo".

La etapa de creación del nuevo film de Disney está en pleno desarrollo. En la dirección de este largometraje estará involucrado el cineasta Paul King (Paddington), mientras que Andrew Miano y Chris Weitz serán los productores.

Además, ya hay un guion inicial para comenzar a trabajar, que fue realizado por King, Weitz y Simon Farnaby.

La estrategia de Disney es basarse en films que han tenido gran taquilla en el pasado. Recordemos que "Beauty and the Beast" ganó $1,200 millones en todo el mundo en 2017 y "The Jungle Book" recaudó $966,5 millones en todo el mundo, en 2016. Así, el próximo año, Disney planea lanzar además de "Dumbo","Aladdin", en mayo y "The Lion King", en junio.

Por su parte, Hanks tiene un ajetreado 2019 por delante. Lo veremos en el film sobre la Segunda Guerra Mundial Greyhound y lo escucharemos luego en la cuarta entrega de "Toy Story", en donde volverá a ponerle la voz a Woody.

Además, por estos días está filmando Mr. Rogers, en la que interpreta a una icónica figura de la televisión de los Estados Unidos.