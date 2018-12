Primera imagen de Will Smith como ‘Genio’ en el remake de ‘Aladdin’

El remake de Aladdin con actores reales está a la vuelta de la esquina, y desde que Disney anunció que Will Smith iba a ser el genio, lo cierto es que la mayoría de los fans de la película original lo recibieron con los brazos abiertos. Eso sí, desde al anuncio todo lo que ha rodeado a este personaje tan querido ha sido un secreto. Hasta ahora.

Y es que cortesía de Entertainment Weekly ha compartido las primeras imágenes de la película, e incluyendo el look que tendrá el famoso actor en el papel del Genio, uno de los personajes más particulares de la película que, según parece, mantendrá parte de su estética, pero adaptada a un contexto de actores reales.

Eso sí, por mucho que sean las primeras imágenes de la película, el diseño no es definitivo. De hecho, la versión final del Genio de Will Smith en su forma "flotante" azul aún no está terminada, pero Ritchie, el director, ha dado a EW algunas pistas de cómo será:

"Quería un papá musculoso de los 70. Era lo suficientemente grande como para sentirse como una fuerza, no tan musculoso que parecía que estuviese contando sus calorías, pero lo suficientemente formidable como para que supieras cuando estaba en la habitación", dijo.

La película, que estará dirigida por Guy Ritchie, el director de Snatch o RocknRolla, forma parte de una serie de remakes de película clásicas de Disney entre las que se incluye 'Mulan', 'El regreso de Mary Poppins' y 'El rey león'. Si todo va como está previsto, Aladdin llegará a los cines el 24 de mayo de 2019, al menos en Estados Unidos.