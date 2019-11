El viaje con su hijo Archie y sin Harry que Meghan Markle ocultó a la prensa

La tenista Serena Williams reveló que la duquesa de Sussex voló con su bebé de cuatro meses para apoyarla en el US Open en septiembre pasado y logró que el pequeño pase inadvertido.

Meghan Markle fue a Nueva York el pasado mes de septiembre para apoyar a su gran amiga Serena Williams durante su paso por el US Open, y aunque se creía que la duquesa de Sussex, de 38 años, había visitado su país de origen sola, la tenista estadounidense ha revelado que no fue así. Viajó sin Harry pero con su hijo Archie y sin que nadie lo supiera.

En entrevista con Access Hollywood, Williams indicó que la ex actriz viajó a la Gran Manzada junto a su bebé Archie para verla jugar y apoyarla en su duelo contra la canadiense Bianca Andreescu. Markle no le trajo la suerte que necesitaba, y Andreescu fue la ganadora.

“Ella viajó con un recién nacido para verme jugar en Nueva York y regresó esa noche, probablemente no debería haber hecho eso".”, reveló la tenista al citado medio. Serena expuso que el viaje exprés que la esposa del príncipe Harry demuestra “la increíble persona” que Meghan es, y que eso es solo “una de las muchas cosas que ella hace por mí”.

En ese momento, se dio por hecho que Markle había dejado a Archie en Windsor con el príncipe Harry, de 35. Pero ahora la estrella del tenis ha revelado cómo realmente viajó con su bebé. Meghan voló desde Londres Heathrow con su hijo en un vuelo comercial que llegó a Nueva York justo después de las 12 p.m., unas horas ante de que comenzara el juego.

“De alguna manera te muestra lo increíble que es y es una de las muchas cosas que hace por mí. La llamo, le envío un mensaje de texto en cualquier momento, llorando, molesta: siempre está ahí. No importa por lo que esté pasando, siempre tiene tiempo”, dijo Williams, quien junto a Alexis Ohanian, son padres de Alexis Olympia, de dos años.

Ese viaje de 14 horas le valió críticas a Markle. Su escapada de un día a Nueva York para animar a su amiga en la final del US Open no tuvo los resultados que esperaba. No solo la acusaron de comportarse más como una estrella de Hollywood que como un miembro de la familia real británica, los fanáticos de la tenista le pidieron por favor a la duquesa que no vaya más a los juegos de Williams y que los ves desde la casa ya que le trae “mala suerte”.

En las gradas, Markle se sentó junto a la madre de Serena Williams, Oracene Price. Detrás de ellas estaban la hermana de la tenista, Venus Williams y la editora de la revista Vogue, Anna Wintour. Las cuatro compartieron confidencias y risas a lo largo del partido. Sentado en la fila delante de Markle se encontraba también Alexis Ohanian, el marido de Serena Williams y el padre de su hija Alexis Olympia, de dos años.

La deportista habló sobre su estrecha amistad con la duquesa de Sussex y reveló que “siempre está ahí” para ella. Al hablar de cómo su amiga tiene que enfrentar un alto nivel de escrutinio desde que forma parte de la familia real británica, Williams afirmó que Markle es la persona “más fuerte que conozco, la más linda, la más dulce”.

En septiembre, Page Six indicó que la ex actriz estuvo acompañada de dos oficiales de seguridad e intentó pasar desapercibida durante su viaje a Nueva York. También informaron que prefirió alojarse en la casa de Misha Nonoo, en lugar de irse a un hotel. Markle quiso que el viaje se mantuviera lo más discreto posible, después de la polémica generada a raíz de su costoso baby shower y tras los criticados viajes en jet privados de la pareja real.